Bilecik Valiliği açıkladı! Gölpazarı'ndaki orman yangını büyük oranda kontrol altında

Sakarya'nın Hacıyakup Paşalar mevkisinde 27 Haziran Cuma günü başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle Bilecik'in Gölpazarı ilçesine kadar yayıldı. Yangının, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu büyük oranda kontrol altına alındığı bildirildi.

Bilecik Valiliği, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, yangının sabah saatlerinde Osmaneli ilçesinde kontrol altına alındığını hatırlattı. Açıklamada ayrıca, Gölpazarı'ndaki yangının da büyük ölçüde kontrol altına alındığı belirtilerek, "Ekiplerimiz, teyakkuz halinde soğutma ve kontrol çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir" ifadesi kullanıldı.

14 yerleşim yeri tahliye edildi

Yangın, yaklaşık 35 kilometrekarelik bir alanda etkili oldu. Müdahalede 1000'den fazla personel görev alırken, karadan arazözler ve iş makineleri, havadan ise helikopter, uçak ve İHA'larla söndürme çalışmaları yürütüldü. Güvenlik önlemleri kapsamında Gölpazarı ilçesinde bulunan 14 yerleşim yeri tedbir amaçlı tahliye edildi.