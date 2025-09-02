Bilecik'te ayva lokumu üretimi 17 yılda 100 at büyüdü

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yetiştirilen ayvanın katma değerli ürüne dönüştürülmesi için 2007'de Osmaneli Belediyesi ve Osmaneli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi işbirliğiyle başlatılan "ayva lokumu" projesi, ilçe ekonomisine katkı sağlıyor. İlçedeki tesiste günde 400'er gramlık 100 paketle başlanan üretim, günde 10 bin pakete yükseldi.

Ayva lokumunun yurt içi ve yurt dışında talep görmesiyle bölgedeki ayva üretimi de arttı. İlçede 2007 yılında 5 bin ton olan ayva rekoltesi, lokum sayesinde yıllık 8 bin tona ulaştı. İlk başlarda 3 kadının çalışmasıyla üretilen ayva lokumunun imalatında şu anda 27'si kadın 30 kişi istihdam ediliyor.

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğündeki çalışmalar sonucu 2021'de Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillenen ayva lokumu, Katar, ABD, Almanya, Hollanda, Suudi Arabistan ve Rusya'ya ihraç ediliyor, yurt içinde de birçok zincir marketin raflarında yer alıyor.

"Çiftçimizin ürettiği ürünleri belediye aracılığıyla pazarlıyoruz"

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, ayva lokumunun ulusal bir lezzet haline geldiğini söyledi.

Bölgede üretilen ayvaların Osmaneli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyelerince işlenip lokuma dönüştürüldüğünü belirten Torun, "Osmaneli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile üretim tesisimizi yeniledik. Kadın girişimcilere destek olmak amacıyla çiftçimizin ürettiği ürünleri belediye aracılığıyla pazarlıyoruz. Ayva lokumunu yurt içi ve yurt dışında daha geniş kitlelere tanıtmayı, tattırmayı hedefliyoruz" dedi.

"Bu tip projeler çiftçimizin yüzünü güldürüyor"

Osmaneli Belediyesi Yöresel Ürünler Üretim Merkezi Koordinatörü Abdullah Tetik de ayva lokumunun coğrafi işaretle ulusal anlamda önemli bir değere ulaştığını söyledi.

Katar, ABD, Almanya, Hollanda, Suudi Arabistan ve Rusya'ya ihraç edilen ürünün daha geniş pazarlara ulaşması için çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Tetik, şöyle devam etti:

"En son aldığımız siparişle 12 bin 500 mağazası bulunan bir zincir mağazanın raflarına ürünümüz girmeye başladı. 100 bin kutu siparişini tamamlamak için 2 vardiya halinde çalışıyoruz. Bu tabii kadın girişimciler kooperatifimiz için mutluluk verici. Ayva üreticilerimiz için bir ilham kaynağı bir motivasyon kaynağı. Şu dönemde bu tip projeler çiftçimizin yüzünü güldürüyor."

Karpuz lokumu için de çalışmalar sürüyor

Osmaneli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Tesis Sorumlusu Ümit Korkmaz da tesiste 27'si kadın 30 kişinin çalıştığını anlattı.

Günlük ortalama 10 bin kutu ayva lokumu üretimi yaptıklarını belirten Korkmaz, "AR-GE çalışması yaptığımız karpuz lokumu ve karpuz pekmezi üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Ayva lokumunda büyük mağazalara sevkiyatımız var. Kadın kooperatiflerine ülkemizde büyük önem veriliyor. Biz de kadın istihdamını artırmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz" diye konuştu.