Bilecik'te kurulan derneğe Avrupa Birliği'nden 13,7 milyon TL'lik dev hibe
Osmaneli'de yeni kurulan Yerel Eylem Grubu Derneği, IPARD LEADER Programı kapsamında Avrupa Birliği'nden 13 milyon 740 bin TL hibe almaya hak kazandı. Altı yıl boyunca her yıl desteklenecek projelerle kırsal ekonomik çeşitliliğin artırılması, STK'lara ekipman desteği sağlanması ve köylerde yaşam standartlarının yükseltilmesi hedefleniyor. Belediye Başkanı Bekir Torun, hibenin gençlere ve kadınlara yeni fırsatlar sunacağını ifade etti.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kısa süre önce kurulan Osmaneli Yerel Eylem Grubu Derneği, Avrupa Birliği'nin IPARD LEADER Programı kapsamında 13 milyon 740 bin TL tutarında hibe almaya hak kazandı. Dernek, Osmaneli Belediyesi, ilçe kaymakamlığı, Esnaf ve Sanatkârlar Odası, sivil toplum kuruluşları ile 25 yaş altı gençler ve kadınların katılımıyla oluşturulmuştu.
Projelerin hayata geçirilmesi planlanıyor
Hazırlanan "Osmaneli Yerel Kalkınma Stratejisi" çerçevesinde, önümüzdeki altı yıl boyunca her yıl desteklenecek projelerin hayata geçirilmesi planlanıyor. Program kapsamında kırsal bölgelerde ekonomik çeşitliliği artıracak girişimler, sivil toplum kuruluşlarına makine ve ekipman desteği, köy yerleşimlerine yönelik küçük ölçekli yatırımlar, atölye çalışmaları, etkinlikler ve geziler düzenlenecek.
Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, hibenin ilçeye önemli katkı sağlayacağını belirterek "Avrupa Birliği'nden sağlanan 13 milyon 740 bin TL hibe desteği, ilçemizin ekonomik çeşitliliğini artıracak, gençlerimize ve kadınlarımıza yeni kapılar açacak ve köylerimizin yaşam standardını yükseltecektir. Bu önemli adımın Osmaneli'mize ve tüm hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum" açıklamasında bulundu.