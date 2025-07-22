Biletini erken alan ucuza uçacak! AJet'den yurt içi ucuz bilet kampanyası
AJet, yurt içi seyahat planı yapan yolculara özel erken rezervasyon kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında 22 Temmuz saat 10.00 ile 23 Temmuz saat 23.59 arasında alınacak biletlerde, 10 Ekim 2025 – 10 Ocak 2026 tarihleri arasındaki yurt içi direkt uçuşlar için 155 bin koltuk vergiler dahil 849 TL'den satışa sunuldu. İşte detaylar...
AJet, yurt içi seyahatlerde erken plan yapan yolcular için cazip bir kampanya başlattı.
Yerli hava yolu firması AJet, 10 Ekim 2025 ile 10 Ocak 2026 tarihleri arasında yapılacak yurt içi uçuşlarda geçerli olacak şekilde 155 bin koltuğu vergiler dahil 849 TL’den satışa sundu.
Erken rezervasyon kampanyası, sadece 22 Temmuz 2025 saat 10.00 ile 23 Temmuz 2025 saat 23.59 arasında geçerli olacak.
41 farklı noktaya ekonomik uçuş fırsatı
AJet’in yurt içinde uçuş yaptığı 41 farklı noktada geçerli olacak kampanya, sadece tek yön ve direkt uçuşlarda uygulanacak.
AJet yurtiçi bilet kampanyası detayları
Bilet satış tarihleri: 22 Temmuz 2025 10:00 – 23 Temmuz 2025 23:59
Uçuş tarihleri: 10 Ekim 2025 – 10 Ocak 2026
Kampanyalı bilet fiyatı: 849 TL (vergiler dahil, tek yön)
Kapsam: Yurt içi, direkt, tek yön uçuşlar
Satış kanalları: AJet.com ve AJet Mobil