Biletix ve TÜRSAB’a soruşturma

22 Temmuz 2019

Mehmet KAYA

ANKARA – Rekabet kurumu, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ve Biletix hakkında soruşturma açtı. Kurumdan verilen bilgide, TÜRSAB’ın hac kontenjanları dağıtımında ve hac organizasyonu gerçekleştiren acentelerin teminatlarının belirlenmesinde rekabet ihlaline konu ön araştırma açıldığı hatırlatılarak, “Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 27.06.2019 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak, 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak Türkiye Seyahat Acentaları Birliği hakkında soruşturma açılmasına karar verildi” denildi.

Biletix Bilet Dağıtıma ilişkin olarak da sattığı biletlerin fiyatlarına fahiş tutarda hizmet bedeli, işlem bedeli, kargo bedeli gibi isimler altında ekstra masraflar eklemek yoluyla organizatörlerle imzaladığı münhasır sözleşmelerle rekabet ihlali yaptığı yönünde ön araştırma açıldığı hatırlatıldı. Ön araştırma bulgularına dayalı olarak bu şirkete de soruşturma açıldığı belirtildi. Biletix için açılan soruşturmaya yönelik herhangi bir kanun maddesi işaret edilmedi.

Rekabet Kurulu, açılan soruşturmaları kanun gereği kamuoyuna duyuruyor. Soruşturma açılması kurumun ceza alacağı anlamına gelmiyor.