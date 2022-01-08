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Bilgili görevden alındı, Milli Eğitim Bakan Yardımcılığına Yılmaz atandı

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili görevden alınarak, yerine Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz atandı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Milli Eğitim Bakan Yardımcılığına Nazif Yılmaz'ın atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili görevden alınarak, yerine Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz atandı.

Söz konusu atama, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince yapıldı.

 

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