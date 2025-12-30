Bilgili Holding ve Serdar Bilgili’den gerçek dışı iddialara karşı suç duyurusu

Bilgili Holding, iddialara karşı kamuoyuna yazılı bir açıklama da yaptı. Açıklamada, Holding’in 73 yıllık köklü geçmişi, Türkiye’de ve uluslararası alanda hayata geçirdiği prestijli projeler vurgulanırken, Türkiye’ye yatırıma ve değer yaratmaya kararlılıkla devam edileceği belirtildi. Asılsız iddialarla itibar suikastı gerçekleştirmeye çalışanlara karşı hukuki açıdan en güçlü şekilde cevap verileceği ifade edildi.

Gayrimenkul ve turizm alanlarında Türkiye’nin önde gelen gruplarından biri olan Bilgili Holding, dünya çapında gerçekleştirdiği projeler, tarihi restorasyonlardaki uzmanlığı ve sanata verdiği destekle öne çıkıyor. Ulusal ve uluslararası başarılı projeleri ile küresel prestije sahip Bilgili Holding, itibar saldırısı niteliği taşıyan bazı iddiaları ortaya atan kişiler ve bunları haberleştiren muhabir hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Olmayan bir suç duyurusu üzerinden algı yaratıldı

Bilgili Holding ve Serdar Bilgili’nin avukatı Doğukan Bora Savaş tarafından 29 Aralık 2025 tarihinde savcılığa sunulan dilekçede; herhangi bir resmî başvuru bulunmamasına rağmen, gerçek dışı ve ağır ithamların “suç duyurusu yapılmış” izlenimi yaratacak şekilde haberleştirildiğine dikkat çekildi.

Dilekçede, Bilgili Holding’in tüm faaliyetlerini şeffaflık, denetlenebilirlik ve hukuka tam uyum ilkeleri doğrultusunda yürüttüğü vurgulanarak, iddialarla örtüşen herhangi bir soruşturma ya da resmî tespitin bulunmadığı belirtildi.

Hukuki süreç sonrası karalama kampanyası

Savcılığa sunulan dilekçede, Bilgili Holding’in bir kiracı ile yaşadığı ve Holding lehine sonuçlanan hukuki süreçlerin ardından asılsız haberlerin yoğunlaştığına dikkat çekildi. Kiracının; kira borçlarını ödememe, tarihi esere izinsiz müdahalede bulunma ve kaçak tesisat gibi çok sayıda hukuka aykırı fiiline karşı yasal yollara başvurulduğu belirtildi.

2023 yılından bu yana devam eden kira süresi boyunca borçlarını dahi ödemediği ifade edilen kiracı hakkında, Yargıtay 12. Hukuk Dairesi tarafından 10.12.2025 tarihinde verilen kesin tahliye kararının 26.12.2025 tarihinde taraflara tebliğ edildiği kaydedildi.

Amaç: Gündem fırsatçılığıyla kamuoyu baskısı oluşturmak

Tahliye kararının ardından, başvurusu dahi bulunmayan ağır ithamların 28.12.2025 tarihinde haberleştirildiğine dikkat çekilen dilekçede, bu durumun; hukuki zeminde sonuç alamayan tarafların kamuoyu baskısı yaratmaya yönelik bilinçli bir girişimi olduğu vurgulandı.

Avukat Doğukan Bora Savaş, kamuoyunun hassasiyetlerinden yararlanılarak Bilgili Holding’in baskı altına alınmaya çalışıldığını, bu nedenle ilgili kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Bilgili Holding: Türkiye’ye yatırıma ve değer yaratmaya devam

Bilgili Holding, yaptığı yazılı açıklamada; dün olduğu gibi bugün ve yarın da Türkiye’ye yatırım yapmaya, ülkesine ve toplumuna değer kazandırmaya devam edeceğini vurguladı. Holding, itibarına yönelik her türlü hukuka aykırı girişime karşı tüm yasal haklarını kararlılıkla ve tavizsiz şekilde kullanacağını kamuoyu ile paylaştı.

Bilgili Holding’in kamuoyuna yaptığı yazılı açıklamada şöyle denildi:

"73 yıllık köklü geçmişi ile Bilgili Holding, gayrimenkul, turizm, gıda, karton ve tekstil sektörlerindeki faaliyetleri ile ülkesine ve topluma katma değer üretmiştir ve bu işlevini başarıyla sürdürmeye devam etmektedir.

Bilgili Holding 2000’li yıllar itibari ile gayrimenkul ve turizm sektörlerine odaklanarak, ulusal ve uluslararası arenada imza attığı büyük ve nitelikli projelerle, Türkiye’nin alanındaki en önemli, en saygın kuruluşlarından biri olarak kabul görmektedir.

Türkiye’nin uluslararası kurumsal yabancı yatırımcı sermayesini yöneten ilk özel gayrimenkul fon yönetim şirketi BLG Capital’in de kurucusu olan Bilgili Holding, güçlü uluslararası kurumsal ortaklıklarıyla ABD ve İtalya’nın farklı şehirlerindeki aktif projeleri ile küresel arenada Türkiye’yi başarılı bir şekilde temsil etmektedir.

Rakamlarla ifade edecek olursak: Kurumumuz, ülkemizin büyük kentlerinin yanı sıra Erzurum, Çanakkale, Muğla, Kahramanmaraş gibi 10 farklı şehrimizde de 40’ın üzerinde aktif yatırımı gerçekleştirmiştir. Bugüne kadar hayata geçirilen projelerin toplamı, 7 milyon metrekareye ulaşmıştır. Yurtdışında yönettiğimiz kurumsal yabancı sermaye miktarı, 1.8 milyar Doları aşmıştır. Türkiye’ye getirtilen kurumsal yabancı sermaye girişi ise 500 milyon Dolardır. Yaklaşık 4.000 kişiye istihdam, 10.000’i aşkın kişiye geçim kaynağı sağlamıştır.

Bu arada küresel markalarla iş birliklerimizi de belirtelim: Aman Resorts, Mandarin Oriental Residences, Marriott International, W Hotel, The Peninsula, Soho House, The Ritz Carlton Residences, Rosewood Hotels...

Büyük gurur duyduğumuz Tarihi & Kültürel restorasyon ve sosyal sorumluluk projelerimize gelince, saymakla bitecek gibi değildir. Avrupa’nın en büyük ikinci karma tarihi restorasyon projesi: Akaretler Sıraevler Dünyadaki ilk yer altı kruvaziyer terminali: Galataport, Avrupa’daki ilk Ritz-Carlton markalı bağımsız rezidans: The Ritz-Carlton Residences Istanbul, Türkiye’deki ilk The Peninsula Istanbul, Soho House Istanbul, Sosyal sorumluluk: Atatürk Evi (İstanbul), Atatürk Evi (Selanik), Topkapı Sarayı Alay Köşkü.

Türkiye’de sanata en büyük destek veren gruplar arasında yer alan holding olarak Artweeks Istanbul, ADA Show gibi etkinliklerle 1 milyonun üzerinde insanı sanatla ücretsiz buluşturduk, İstanbul Modern, BASE Istanbul, 212 Photography Festival’in de ana sponsorluğunu üstlendik.

Holding ve bağlı kuruluşlarımızın tüm finansal ve operasyonel süreçleri dünyanın en saygın denetim kuruluşları tarafından düzenli olarak denetlenmekte , uluslararası kurumsal yabancı ortaklar ve küresel finans kuruluşlarına düzenli, şeffaf raporlama yapılmaktadır.

Son dönemde medya ve sosyal medyada, Bilgili Holding’i hedef alan ve açıkça gündem fırsatçılığı amacı taşıyan, gerçek dışı ve mesnetsiz iddialar sistematik biçimde dolaşıma sokulmaktadır. Bu iddialar, geçmişte Bilgili Holding ile olan hukuki ihtilaflarını kaybetmiş ve daha önce de karalama girişimlerinde bulunmuş kişiler tarafından üretilmektedir.

Türkiye’nin 73 yıllık bir değerine ve uluslararası ölçekte temsil edilen bir kuruma yönelik bu itibar suikastı girişimleri kabul edilemez niteliktedir. Bu kapsamda, söz konusu kişiler hakkında gerekli suç duyuruları yapılmış, maddi ve manevi tazminat davaları da açılmıştır. Bilgili Holding, itibarına yönelen her türlü hukuka aykırı eylemin karşısında, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm yasal haklarını kararlılıkla, tavizsiz ve sonuna kadar kullanacaktır.

Bilgili Holding; dün olduğu gibi bugün de, yarın da her koşulda Türkiye’ye yatırım yapmaya, ülkesine ve toplumuna değer kazandırmaya devam edecektir.

Hiçbir mesnetsiz iddia veya organize saldırı, bu vizyonu ve kararlılığı saptıramayacaktır. Saygılarımızla.”