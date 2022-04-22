Bilgin: Enflasyonun tahribatlarına karşı temmuzda düzenleme yapacağız

Süleyman Demirel Kongre Merkezi'ndeki iftar yemeğinde konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, işçilerin, çalışanların, memurların, emeklilerin çalışma hayatının önemli sosyal ortakları olduğunu belirtti. Bilgin, Türkiye'nin her alanında ihtiyacı olan bütün yurttaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere görevli olduklarının bilinciyle hareket ettiklerini vurguladı.

Bilgin, devlet anlayışlarının milletle birlik olmak olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl hem kamu çalışanlarıyla hem de işçilerimizle iki büyük toplu sözleşme yaptık. Bu toplu sözleşmelerde çalışanlarımıza geniş haklar sunduk. Daha önce hiçbir toplu sözleşme maddesine konmayan hakları koyduk. Bu talebi gerçekleştirdiğimiz, emekçilerimizin beklentilerini karşıladığımız için mutluyuz."

"Temmuzda emeklilerimizi koruyacak düzenlemeleri yapacağız"

Enflasyonist ortamda çalışanları ve emeklileri korumaya çalıştıklarına dikkati çeken Bilgin, şunları kaydetti:

"Özellikle enflasyon sürecinin tahribatlarına karşı önümüzdeki temmuz ayında yeniden işçilerimizi, kamu çalışanları, memurları ve emeklilerimizi koruyacak düzenlemeleri yapacağımızın haberini vermek istiyorum. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl başında Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı politikalarla biz en düşük emekli aylığını 1500 liradan 2500 liraya getirmiştik. Ayrıca yüzde 30'un üstünde enflasyon farkını içeren bir artış gerçekleştirmiştik. Temmuz ayında da emeklilerimizi koruyacak benzeri bir düzenlemeyi, şimdiden haberini sizlere vermek istiyorum.

Enflasyonun, bugünkü ekonomik şartların ağır yükünü biliyoruz. Bu ağır yükün önemli bir kısmı bildiğiniz gibi Türkiye'nin enerji ihtiyacını karşılamaktan geliyor. Türkiye yaklaşık 50 milyar dolar petrol, doğal gaz, enerji ithal ediyor ama buna rağmen bu yükün milletimize yansımaması için elinden geleni yapıyor. Doğal gazda evlere, küçük esnafa aynı şekilde petrolde ciddi sübvansiyon uygulamalarıyla bunu hafifletmeye çalışıyoruz ama enerji maliyetlerinin yüksekliğine karşı bunun yetersiz kaldığının farkındayız. Bunun için asgari ücrete, emeklilere yaptığımız zammın, toplu sözleşmelerde verdiğimiz değerlerin artış oranlarının erimemesi için öncelikle enflasyonu kontrol altına alarak bu olağanüstü süreçte sosyal koruyucu tedbirleri, politikaları uygulamaya devam edeceğiz."

Asgari ücreti de aralıkta yeniden gündeme alacaklarını belirten Bilgin, "O tarih geldiği zaman bütün bu şartları dikkate alarak yeniden asgari ücreti değerlendirirken de Türkiye'nin çalışanlarını koruyacak bir seviyede belirleyeceğimizi şimdiden ifade etmek isterim." ifadelerini kullandı.