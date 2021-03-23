Bilgin: TBMM devre dışı bırakılamaz

Ankara Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesinden, Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun vekilliğinin düşürülmesine, Merkez Bankası başkanının görevden alınması konuları gibi Türkiye’de son bir haftada gündemde olan konulara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bilgin, İstanbul Sözleşmesi’nin Cumhurbaşkanı Kararı’yla feshedilmesine ilişkin şu görüşlere yer verdi:

“Kadına yönelik şiddetin önüne geçilebilmesi için uluslararası bir anlaşma olan İstanbul Sözleşmesi, hükümetçe onaylanarak parlamentoya gönderilmiş ve TBMM tarafından usulünce yasalaşarak yürürlüğe girmiştir. Cumhurbaşkanı da olsa yürütmenin başı olan tek bir kişi tarafından feshedilmesi, parlamentonun tümüyle devre dışı bırakılması anlamına gelir ki bu demokratik ilke ve değerlerle bağdaşmaz.”

Bilgin açıklamanın devamında, “Herkesin yakından takip ettiği tüm bu gelişmeler hava gibi, su gibi ihtiyacımız olan demokratik haklarımıza yönelik bir saldırı niteliği taşımaktadır. Çünkü seçmenin, bağımsız yargı ve kurumların, anayasanın, parlamentonun, şiddete uğrayan kadınların sesi ve iradesi yok sayılmıştır. Temel hak ve özgürlükler bir kişinin kararına bırakılamaz, ertelenemez ve vazgeçilmezdir! Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde bile Anayasa hükümleri ve TBMM iradesi çiğnenebilir değildir. Kaldı ki hükümet, sadece bir kısmının değil tüm vatandaşların haklarını, iradesini ve isteklerini dikkate almak zorundadır.” ifadelerini kullandı.

Demokratik alanın daha da daralmasından, basın ve ifade özgürlüğüne saldırıların artmasından ve toplumda kutuplaşmanın derinleşmesinden büyük endişe duyduklarını belirten Nazmi Bilgin, “Bu atmosferde salgının ve ekonomik bunalımın ağır yükünü taşıyan toplumumuz yeni yükler altında ezilmemelidir. Temel hal ve özgürlüklerle ilgili kararlar, yasalarda ve Anayasa’da öngörüldüğü gibi TBMM’de ele alınmalıdır.” dedi.