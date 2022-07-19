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Bilgin'den EYT açıklaması: En uygun formülü bulacağız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, EYT için en uygun formülün devreye sokulacağını belirtti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili bakanlıkta bir çalışma grubu oluşturulduğunu söyledi.

Kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Bilgin, EYT ile ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Bilgin, EYT düzenlemesinin içeriğine yönelik olarak bakanlık bünyesinde kurulan bir ekiple yürütülen çalışma neticesinde en uygun formülün devreye sokulacağını söyledi.

 