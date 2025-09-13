Bilgiyi MKYK'da Erdoğan verdi: CHP'den ayrılan Beykoz Belediye Başkan Vekili Gürzel AK Parti'ye geçiyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün düzenlenen MYKY toplantısında partisinin yöneticileriyle bir araya geldi.

Toplantıda önemli mesajlar veren Erdoğan, CHP’de yaşanan gelişmelerle ilgili “Dışarıdan takip ediyoruz. Kendi içlerinde ortaya çıkan parti içi bir durum” değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti’nin gündeminin terörsüz Türkiye süreci olduğunu ifade eden Erdoğan, muhalefetten katılımlara ilişkin de bilgi verdi.

Rozetini Erdoğan takacak

Türkiye gazetesinin haberine göre; Erdoğan, CHP’den istifa eden Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel’in de AK Parti’ye katılacağını duyurdu.

Özlem Vural Gürzel ile birlikte CHP’den istifa eden Beykoz Belediye Meclis üyeleri de bugün İstanbul’da düzenlenecek AK Parti Teşkilat Akademisi kapanış programında AK Parti’ye katılacak.

Özlem Vural Gürzel’e AK Parti rozetini bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın takacağı ifade edildi.