Bilim dünyasını sarsacak keşif: Covid-19, kanseri yenebilir!

Covid-19'un insan bağışıklık sistemi üzerindeki etkilerini araştıran bilim insanları, SARS-CoV-2 virüsünün kanser tedavisinde devrim yaratabilecek bir mekanizma geliştirdiğini ortaya çıkardı.

ABD'de yapılan araştırmada, virüsün RNA moleküllerinin, bağışıklık sisteminde "uyarılabilen klasik olmayan monositler" (I-NCM) adı verilen özel hücreleri aktive ettiği bulundu. Bu hücrelerin, mevcut tedavilere dirençli kanser türlerini hedef alabileceği belirtiliyor.

Hangi kanser türlerinde etkili?

Araştırmacılar, özellikle melanom, akciğer, meme ve kolon kanseri gibi türlerde pozitif yanıt aldıklarını belirtti. Bu hücrelerin, ilerlemiş ve geleneksel tedavilere yanıt vermeyen kanserli hastalarda umut vaat ettiği ifade ediliyor.

Erken aşamada ancak umut verici

Araştırma, henüz hayvan modelleri üzerinde test ediliyor olsa da, ilerlemiş kanser türlerinde alternatif bir tedavi yöntemi sunabilecek potansiyele sahip. Uzmanlar, bu yöntemin klinik çalışmalarda test edilerek daha geniş çaplı bir tedavi aracı haline gelebileceğini düşünüyor.