Bilim insanı ve eski bürokrat Sencer İmer hayatını kaybetti

ANKARA (DÜNYA)

Eski Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı, Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü görevlerinde bulunmuş Prof. Dr. Sencer İmer hayatını kaybetti. Sencer İmer Ufuk Üniversitesinde öğretim üyeliği görevinde bulunuyordu.

Ankara’da 1942 yılında doğan Celalettin Sencer İmer, devlet bursu ile Berlin Teknik Üniversitesinde metalürji alanında lisans ve yüksek lisansını tamamladı. İmer aynı üniversitede doktorasını tamamladı. Bu üniversitede 1982’ye kadar öğretim üyeliği ve bilimsel araştırmalar yaptı ve Birleşmiş Milletler Uzmanı olarak da Türkiye’de danışmanlık ve müşavirlik hizmetleri yaptı. 90’lı yıllarda Türkiye Demir Çelik İşletmeleri’nde genel müdürlük görevini yürüttü. Türk-Alman mesleki eğitim vakfı Meksa'nın kurucu ve yönetim kurulu üyeliğini yapıyordu. İmer, birinci dereceden Alman Devleti Hizmet Nişanı sahibi. Sencer İmer, mühendisliği yanında, uluslararası ilişkilere yönelik çalışmalarıyla da biliniyor.