Bilim insanları, sahipsiz hayvanlar için toplanıyor

Fırat Üniversitesi ev sahipliğinde yapılacak sempozyuma, akademisyenler, veteriner hekimler, sağlık profesyonelleri, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, hukukçular ve konunun uzmanları katılacak. Katılımcılar, sahipsiz hayvanların yönetimi ve refahı konusunda bilgi ve deneyimlerini paylaşarak, sürdürülebilir ve etkili çözüm önerileri sunacak.

Programda, 'Sahipsiz Evcil Hayvanlar ve Halk Sağlığı', 'Sahipsiz Evcil Hayvanların Topluma Kazandırılmasında Sürdürülebilir Çözümler', 'Evcil Hayvanlar ve Sağlık' ile 'Zoonotik Hastalıklar' başlıklı 4 oturum düzenlenecek.

Sempozyum halk sağlığını korumak adına da çok önemli

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, özellikle zoonotik ve sahipsiz hayvanlar aracılığıyla insanlara bulaşabilen hastalıkların halk sağlığı açısından tehdit oluşturabildiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Sempozyum, halk sağlığını koruma, sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirme ve toplumun genel refahını artırma amacıyla büyük önem taşıyor. Bu sempozyum, uzun vadeli çözüm önerileri sunarak, sokak hayvanlarıyla ilgili mevcut sorunların etkin şekilde ele alınmasına katkıda bulunacak. Sempozyum süresince sağlanacak tartışma ortamı, bilgi ve tecrübe paylaşımı için değerli bir zemin hazırlayacak. Bu etkinlik, katılımcıların mevcut bilgilerini güncellemelerine, yeni bakış açıları kazanmalarına, etkili stratejiler geliştirmelerine imkan tanıyacak. Sempozyum sonunda konuşmacıların bildirileri kapsamlı bir kitap olarak yayımlanarak ilgili kurumlarla paylaşılacak ve politika üreticilerin faydasına sunulacak."​​​​​​​