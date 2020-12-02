Bilim Kurulu aşı gündemiyle toplanacak

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu bugün aşı gündemiyle toplanacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlık edeceği Bilim Kurulu toplantısı saat 17.00'de video konferans yöntemiyle gerçekleşecek.

Toplantıda, COVID-19 aşı çalışmalarına ilişkin Türkiye ve dünyadaki gelişmeler, aşının kimlere yapılacağı ve öncelikli gruplar ele alınacak.

Bakan Koca, dün Çin aşısı ile 11 Aralık’tan sonra aşılamaya başlayacaklarını açıklamış, aralık ayında 20 milyon aşı temin ederek yoğun bir şekilde aşılamaya başlamak istediklerini ifade etmişti.