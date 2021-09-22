Bilim Kurulu: Okulların asla kapanmayan kurumlar olması konusunda ısrarlıyız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'ndan sonra yapılan yazılı açıklamayı paylaştı. Koca şu ifadeyi kullandı:



"Bilim Kurulu: “Aşının yaygınlaşması ile birlikte artık üniversiteler dahil okulların en son kapanan değil, asla kapanmayan kurumlar olması konusunda ısrarlıyız.”

Bilim Kurulu: “Aşının yaygınlaşması ile birlikte artık üniversiteler dahil okulların en son kapanan değil, asla kapanmayan kurumlar olması konusunda ısrarlıyız.” pic.twitter.com/iabiZIQOJz — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 22, 2021