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Bilim Kurulu: Okulların asla kapanmayan kurumlar olması konusunda ısrarlıyız

Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantıdan sonra yaptığı yazılı açıklamada, Bilim Kurulu'nun okulların asla kapanmayan kurumlar olması konusunda ısrarlı olduğunu söyledi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'ndan sonra yapılan yazılı açıklamayı paylaştı. Koca şu ifadeyi kullandı: 

"Bilim Kurulu: “Aşının yaygınlaşması ile birlikte artık üniversiteler dahil okulların en son kapanan değil, asla kapanmayan kurumlar olması konusunda ısrarlıyız.”

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