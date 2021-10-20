Bilim Kurulu: Okulların kapanması bir daha söz konusu değil
Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından yaptığı yazılı açıklamada, 'Okulların kapanmasının bir daha söz konusu değil' açıklaması yaptı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Gençler, sorumlu davranarak evlerinize, sevdiklerinize, büyüklerinize virüs taşımamak için tedbirlere uymalı ve en kısa sürede tam aşılı hale gelmelisiniz. Gençler, sizleri mücadelede ön safa davet ediyorum. pic.twitter.com/Hu4uASTy1Y— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 20, 2021
AYRINTILAR GELİYOR
Etiketler