  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. Bilim Kurulu: Okulların kapanması bir daha söz konusu değil
Takip Et

Bilim Kurulu: Okulların kapanması bir daha söz konusu değil

Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından yaptığı yazılı açıklamada, 'Okulların kapanmasının bir daha söz konusu değil' açıklaması yaptı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

AYRINTILAR GELİYOR

Etiketler
Fahrettin Koca