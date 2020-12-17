Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Oxford aşısı da Türkiye'ye gelecek

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, Türkiye'nin Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilmekte olan koronavirüs aşısını satın almak için bir ön sözleşme imzalamış olduğunu söyledi.

Türkiye halihazırda Çinli Sinovac ve Pfizer ile BioNTech'ın koronavirüs aşısını almak için anlaşma imzaladı.

Özlü, CNN Türk televizyonuna yaptığı açıklamada, "Oxford aşısıyla ilgili de bir sözleşme imzalanmış yakın zamanda. Oxford aşısı da Türkiye'ye gelecek... Benim bildiğim ön sözleşme yapılmış. Oxford aşısına da Türkiye ulaşacak eğer önümüzdeki süreçte veriler olumlu gelirse." dedi.