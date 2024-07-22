Bilim Kuşağı Atölyeleri 5 bin 268 çocuğa ulaşacak

Nurdoğan A. ERGÜN

İlk etapta deprem bölge­sindeki çocuklara yönelik olarak Türkiye İş Bankası ve Petrol Ofisi Grubu iş birli­ğiyle 2023’te başlatılan Bilim Kuşağı Atölyeleri programı­nın kapsama alanı genişletil­di.

Bugüne kadar 250 bini aş­kın çocuğa ulaşan proje, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Mü­dürlüğü ile yapılan iş birliğiy­le Sevgi Evleri’ni de kapsamı­na aldı. Protokol ile 3 yıl içinde Türkiye’deki tüm Çocuk Evle­ri’nde kalan 8-13 yaş aralığın­daki çocukların da proje kap­samına alınması hedefleniyor. 3 yıl içerisinde 79 ilde 5 bin 268 çocuğun Bilim Kuşağı Atölye­leri ile tanışması amaçlanıyor.

Çocukların erken yaşta deney­ler yaparak temel bilimsel kav­ramlarla tanışmalarına, bilim ve teknolojiye yönelik ilgi ve merak duygularının artırılma­sına katkıda bulunmayı amaç­layan proje kapsamında Ma­latya Çocuk Evi’nde gerçekleş­tirilen atölyede Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Çocuk Hiz­metleri Genel Müdürü Ayşe­gül Yıldırım Kara ve İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran ço­cuklarla bir araya geldi.

“Bilimi iyilikle birleştirirsek anlamlı olur”

Bilim Kuşağı Atölyeleri pro­jesinin ilk olarak 6 Şubat dep­reminin ardından, deprem bölgelerinde okulların kapa­lı olduğu dönemde çocukların keyifli vakit geçirmesi, bilim­sel düşünceyle yakınlaşması amacıyla hayata geçirildiğini belirten İş Bankası Genel Mü­dürü Hakan Aran, Petrol Ofisi Grubu ile birlikte deprem böl­gelerinde 750 bin çocuğa ulaş­ma hedefiyle atölye çalışma­larının başladığını hatırlattı. Aran, “Aile ve Sosyal Hizmet­ler Bakanlığı ile yaptığımız protokol ile önümüzdeki 3 yıl içinde Türkiye genelindeki Çocuk Evleri’nde 8-13 yaş ara­lığında bulunan çocuklarımızı da bu çalışmaya dahil edece­ğiz” dedi.

Türkiye Satranç Fe­derasyonu ana sponsoru ola­rak, daha önce de Çocuk Ev­leri’nde yaşayan çocukların satrançla tanışmasına vesile olduklarını ve bu tanışıklığın özellikle eğitim yaşamlarını nasıl olumlu etkilediğine ta­nık olduklarını söyleyen Aran, “İnanıyorum ki, Bilim Kuşa­ğı Atölyeleri’nde öğrendikle­riyle, burada tanışacakları rol model abla ve abilerinden al­dıkları feyzle gelecekle ilgili daha da umutlu hayaller kura­caklar ve onlar gibi olmak için eğitimlerini tamamlayacak­lar” dedi.

İş Bankası’nın 100 yıl önce ülkenin ekonomik ba­ğımsızlığını sağlamak ve fırsat eşitsizliklerini gidermek için kurulduğunu anlatan Aran, “O yüzden bu tarz projeleri ger­çekleştirmeyi hem sorumlu­luğumuz olarak görüyor hem bundan büyük mutluluk du­yuyoruz. Bilimi iyilikle bir­leştirirseniz anlamlı olur, vic­danlı bilim olur. Bu gibi proje­lerde kamu, özel sektör, STK işbirliklerinin daha da artma­sını diliyorum” diye konuştu. Aran, projeye dahil olmanın çocuk başına maliyetini ise 10 dolar olarak açıkladı.

Malatya’da 7 atölye düzenlendi

Bilim Kuşağı Atölyeleri projesi, deprem bölgesi öncelikli olmak üzere bugüne kadar 67 ilde 254 bin 822 çocuğa ulaştı. 719 öğretmene, Rol Model Öğretmenler Programı ile eğitimler verildi. YGA bilim eğitimcileri ve gönüllüleri ile 3 bin 459 çocukla 151 bilim kuşağı atölyesi gerçekleştirildi. 558 okula Twin Bilim Setleri ulaştırıldı.

2023 yılında 2 atölye düzenlenen Malatya’da, 2024 yılında düzenlenen atölye sayısı 5’e, toplam atölye sayısı da 7’ye çıktı. Malatya’da bugüne kadar 20 okula bilim seti gönderimi gerçekleştirildi. Gönderilen bilim setlerinden 17’si İş Bankası tarafından, 3’ü Petrol Ofisi Grubu tarafından gönderildi. 2024’te şimdiye kadar Hatay, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Malatya’da atölyeler yapıldı.