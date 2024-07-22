Bilim Kuşağı Atölyeleri 5 bin 268 çocuğa ulaşacak
Türkiye İş Bankası ve Petrol Ofisi Grubu iş birliğiyle 2023'te başlatılan Bilim Kuşağı Atölyeleri projesinin kapsama alanı genişletildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yapılan protokolle 79 ilde tüm Sevgi Evleri’ndeki çocuklar projeye dahil edilecek.
Nurdoğan A. ERGÜN
İlk etapta deprem bölgesindeki çocuklara yönelik olarak Türkiye İş Bankası ve Petrol Ofisi Grubu iş birliğiyle 2023’te başlatılan Bilim Kuşağı Atölyeleri programının kapsama alanı genişletildi.
Bugüne kadar 250 bini aşkın çocuğa ulaşan proje, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile yapılan iş birliğiyle Sevgi Evleri’ni de kapsamına aldı. Protokol ile 3 yıl içinde Türkiye’deki tüm Çocuk Evleri’nde kalan 8-13 yaş aralığındaki çocukların da proje kapsamına alınması hedefleniyor. 3 yıl içerisinde 79 ilde 5 bin 268 çocuğun Bilim Kuşağı Atölyeleri ile tanışması amaçlanıyor.
Çocukların erken yaşta deneyler yaparak temel bilimsel kavramlarla tanışmalarına, bilim ve teknolojiye yönelik ilgi ve merak duygularının artırılmasına katkıda bulunmayı amaçlayan proje kapsamında Malatya Çocuk Evi’nde gerçekleştirilen atölyede Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Ayşegül Yıldırım Kara ve İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran çocuklarla bir araya geldi.
“Bilimi iyilikle birleştirirsek anlamlı olur”
Bilim Kuşağı Atölyeleri projesinin ilk olarak 6 Şubat depreminin ardından, deprem bölgelerinde okulların kapalı olduğu dönemde çocukların keyifli vakit geçirmesi, bilimsel düşünceyle yakınlaşması amacıyla hayata geçirildiğini belirten İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Petrol Ofisi Grubu ile birlikte deprem bölgelerinde 750 bin çocuğa ulaşma hedefiyle atölye çalışmalarının başladığını hatırlattı. Aran, “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yaptığımız protokol ile önümüzdeki 3 yıl içinde Türkiye genelindeki Çocuk Evleri’nde 8-13 yaş aralığında bulunan çocuklarımızı da bu çalışmaya dahil edeceğiz” dedi.
Türkiye Satranç Federasyonu ana sponsoru olarak, daha önce de Çocuk Evleri’nde yaşayan çocukların satrançla tanışmasına vesile olduklarını ve bu tanışıklığın özellikle eğitim yaşamlarını nasıl olumlu etkilediğine tanık olduklarını söyleyen Aran, “İnanıyorum ki, Bilim Kuşağı Atölyeleri’nde öğrendikleriyle, burada tanışacakları rol model abla ve abilerinden aldıkları feyzle gelecekle ilgili daha da umutlu hayaller kuracaklar ve onlar gibi olmak için eğitimlerini tamamlayacaklar” dedi.
İş Bankası’nın 100 yıl önce ülkenin ekonomik bağımsızlığını sağlamak ve fırsat eşitsizliklerini gidermek için kurulduğunu anlatan Aran, “O yüzden bu tarz projeleri gerçekleştirmeyi hem sorumluluğumuz olarak görüyor hem bundan büyük mutluluk duyuyoruz. Bilimi iyilikle birleştirirseniz anlamlı olur, vicdanlı bilim olur. Bu gibi projelerde kamu, özel sektör, STK işbirliklerinin daha da artmasını diliyorum” diye konuştu. Aran, projeye dahil olmanın çocuk başına maliyetini ise 10 dolar olarak açıkladı.
Malatya’da 7 atölye düzenlendi
Bilim Kuşağı Atölyeleri projesi, deprem bölgesi öncelikli olmak üzere bugüne kadar 67 ilde 254 bin 822 çocuğa ulaştı. 719 öğretmene, Rol Model Öğretmenler Programı ile eğitimler verildi. YGA bilim eğitimcileri ve gönüllüleri ile 3 bin 459 çocukla 151 bilim kuşağı atölyesi gerçekleştirildi. 558 okula Twin Bilim Setleri ulaştırıldı.
2023 yılında 2 atölye düzenlenen Malatya’da, 2024 yılında düzenlenen atölye sayısı 5’e, toplam atölye sayısı da 7’ye çıktı. Malatya’da bugüne kadar 20 okula bilim seti gönderimi gerçekleştirildi. Gönderilen bilim setlerinden 17’si İş Bankası tarafından, 3’ü Petrol Ofisi Grubu tarafından gönderildi. 2024’te şimdiye kadar Hatay, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Malatya’da atölyeler yapıldı.