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Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu toplandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu ile Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu toplandı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, 1 saat 10 dakika sürdü.

Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu toplandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti.

Toplantı Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

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