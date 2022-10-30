Bilirkişi heyeti ve savcılar patlama yaşanan maden ocağında

Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumuna ait maden ocağında meydana gelen ve 41 kişinin hayatını kaybettiği patlama sonrasında maden, elektrik, jeoloji, jeofizik ve makine mühendisi, A sınıfı iş güvenliği uzmanından oluşan 7 kişilik bilirkişi heyeti ile soruşturmayı yürüten 6 savcı maden ocağına gelerek yeniden incelemelerde bulundu.



Bilirkişi heyeti, yer altındaki gaz oranlarının takip edildiği sinyal odası, plan-harita odasında incelemelerde bulunurken, tahlisiye ekiplerinin de bilgisine başvurdu.



Amasra İlçe Emniyet Müdürlüğünde sorguları devam aralarında müessese ve işletme müdürleri ile mühendislerden oluşan 24 kişinin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.