Bilirkişi raporu açıklandı: İşte Ferdi Zeyrek'i ölüme götüren 6 ihmal

Bakan Tunç, oturduğu sitede elektrik akımına kapılan ve 66 saatlik yaşam savaşının ardından hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin bilirkişi raporunu paylaştı.

Tunç paylaşımında soruşturmayla ilgili 1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ile 2 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiğini hatırlatırken, 12 kişinin ifadesine başvurulduğunu, 2 kişinin de gözaltına alındığını belirtti.

Zeyrek'i ölüme götüren 6 ihmal

Elektrik ve makine mühendislerinden oluşan bilirkişi heyetinin raporunda Zeyrek'i ölüme götüren 6 kusur şöyle sıralandı:

-Havuz pompa motoru arızalıydı,

-Binanın ana girişinde bulunması gereken kaçak akım rölesi bulunmuyordu,

-Tüm metal ekipmanlarda korozyondan dolayı paslanma vardı,

-Kablolar ve ek yerlerinde su ve nem tespit edildi,

-Havuz enerji odasında bulunan kaçak akım rölesi de korozyona uğramıştı ve arızalıydı,

-Havuz enerji odasının havuza mesafesi uluslararası standartlarda değildi.

Bilirkişi raporunda yer alan tespitler ışığında soruşturmanın tüm yönleriyle kapsamlı bir şekilde sürdürüldüğünü bildiren Bakan Tunç, mesajını "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" diyerek noktaladı.