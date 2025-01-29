Bilirkişi soruşturması: Barış Pehlivan ve Seda Selek'in ifadeleri ortaya çıktı

Bilirkişi ile yapılan röportajın Halk TV'de izinsiz yayınlandığı gerekçesiyle Gazeteci Barış Pehlivan ve yayının moderatörü Seda Selek'in ifadeleri ortaya çıktı.

27 Ocak tarihinde Halk TV yayınında söz konusu eylemlere katıldığı iddia edilen Barış Pehlivan, Sunucu Seda Selek ve Kanal Sorumlu Müdürü Serhan Asker hakkında "kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması" ve "bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" suçlarından soruşturma başlatılmış ve gözaltına alınmışlardı.

Barış Pehlivan'ın ifadesi

Gazeteci Barış Pehlivan ifadesinde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun basın toplantısı için İBB’de bulunduğunu belirterek, olayı şöyle anlattı:

‘’Toplantı bitiminde gazetecilik refleksi göstererek toplantıda bahsedilen kişi hakkındaki iddialara ilişkin cevap vermesi amacıyla kişinin telefon numarasını bulmak istedim. Bu sırada yanımda kanal yöneticisi Kürşat Oğuz da vardı. Konuşmaya başladığımda telefonun sesi hoparlördeydi.

Kürşat beyin gazetecilik refleksiyle herhangi bir eksiklik olmaması amacıyla görüşmeleri kayıt altına aldığını gördüm. Amacımız, bilirkişi ile yaptığımız görüşmeyi kelimesi kelimesine doğru aktarabilmekti ancak daha sonra bu kaydın Halk TV’de yayınlandığını öğrendim. Benim böyle bir amacım yoktu. Görüşmeler tamamen habere ulaşmam maksadıyla yapılmıştır, yapmış olduğu bilirkişilik faaliyetlerini yönlendirme amacı taşımamaktadır."

Seda Selek'in ifadesi

Seda Selek ise ifadesinde, böyle bir kaydın varlığından yayın öncesinde haberinin olmadığını söyledi:

"Yayın sırasında rejiden kulaklığıma Barış Pehlivan’ın bir ses kaydı paylaştığı ve bunu yayına alacakları söylendi ve yayına verildi. Benim böyle bir kaydın varlığından ya da yayınlanacağından öncesinde haberim yoktu. Kaydın yayınlanmasından önce konuklarla yapılan konuşmalarda ise söz konusu bilirkişiyi etkileme veya yönlendirmeye yönelik herhangi bir beyanım olmayıp programda gelişen harici gündem nedeniyle bu yönde daha önceden yapılmış bir hazırlık da yoktur.

Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın açıklamasının benim yayın saatime gelmesi nedeniyle böyle bir durum gerçekleşti. Muhtemelen farklı bir saatte açıklama yapılsaydı başka bir arkadaşımız bu suçlamayla karşı karşıya kalacaktı."

Ne olmuştu?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'Turbun büyüğü' başlıklı basın toplantısında açıkladığı bilirkişi ile yapılan röportajın Halk TV'de izinsiz yayınlandığı gerekçesiyle Gazeteci Barış Pehlivan, Halk TV'nin Sorumlu Müdürü Serhan Asker ve yayının moderatörü Seda Selek dün akşam gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan daha sonra adliyeye sevk edildi.

Selek ve Asker, Savcılığa verdikleri ifadelerinin ardından adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı.

Öte yandan Barış Pehlivan ve Serhan Asker’in alınan ifade içeriklerine göre Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ve Program Koordinatörü Kürşat Oğuz’un da atılı suçlara iştirak ettikleri gerekçesiyle Halk TV binasına gelen polisler tarafından ifadeleri alınmak üzere savcılığa götürüldü.