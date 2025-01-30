Bilirkişi soruşturması: Hakimliğin karar yazısına ulaşıldı

Bilirkişi ile yapılan röportajın Halk TV'de izinsiz yayınlandığı gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında nöbetçi sulh ceza hakimliğinin karar yazısına ulaşıldı.

Yazıda, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş’ın üzerine atılı suçlara ilişkin ifadesi göz önünde bulundurulduğunda, hakkında tutuklama tedbirine karar verilebilecek ölçüde kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delil ve olgular bulunduğu kaydedildi.

Soruşturma, "bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" ve "kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması" suçlamalarıyla başlatılmıştı.

"Bilirkişi röportaj vermek istemiyor"

Suat Toktaş'ın her ne kadar Gazeteci Barış Pehlivan'ın kendisine "Ağabey biz gazeteciyiz." şeklinde cevap vermesinden sonra Pehlivan'ın bilirkişiden izin aldığını düşündüğünü iddia etse de uzun yıllardır çalışan deneyimli gazetecinin izin alındığından emin olmadan bu kaydı yayımlamaması gerektiğini bilebilecek durumda olduğu ifade edildi.

Yazıda ayrıca, hakimlikte izlenen ses kaydının röportaj niteliğinde olmadığı, bilirkişinin röportaj vermek istemediğini ısrarla vurguladığı, ses kaydının içeriği de düşünüldüğünde kaydın yayımlanmasında kamu yararının bulunmadığının anlaşıldığına dikkat çekildi.

Barış Pehlivan ve HALK TV Program Koordinatörü Kürşad Oğuz'un savunmalarından özetle kaydı yayımlayanın Toktaş olduğunu vurguladıkları, Toktaş'ın program sırasında bilirkişi müştekinin ismini defalarca vurguladığı, bağımsız ve tarafsız olmadığını beyan ettiği, müşteki hakkında kamuoyu baskısı oluşturmak suretiyle etkilemeye teşebbüs ettiğinin anlaşıldığı ifade edildi.

Yazıda Toktaş'ın üzerine atılı suçlardan ayrı ayrı tutuklanmasına karar verildiği belirtildi.

Kayıt altına alan kişi "Pehlivan değil" vurgusu

Barış Pehlivan'ın üzerine atılı suçlara ilişkin yazıda, savcılık tarafından tutuklama tedbirine karar verilmesi talep edilmişse de dosyadaki beyanlar göz önüne alındığında kayıt altına alan kişinin Pehlivan olmadığının anlaşıldığı ifade edildi.

Yazıda, Pehlivan'ın ses kaydının yayımlanmak amacıyla kayda alındığından ve Toktaş'ın yayımlayacağından haberdar olduğunu gösterir dosyada delil olmadığı belirtilerek, Toktaş'a "İzin almadım." şeklinde mesaj göndererek uyarıda bulunduğu ve iki suç yönünden bu aşamada tutuklama tedbirinin ölçüsüz olacağı aktarıldı.

"Toktaş uyarıldı"

Kürşad Oğuz'un üzerine atılı suçlara ilişkin, her ne kadar konuşmaları kayıt altına alan Oğuz olsa da şüphelinin haber değeri olabileceğini düşünerek kayıt yaptığı belirtilen yazıda, Oğuz'un da Pehlivan gibi kaydın yayımlanmaması gerektiği konusunda Toktaş'ı uyardığının anlaşıldığı ve tutuklama tedbirinin ölçüsüz olacağı ifade edildi.

Yazıda, Pehlivan ve Oğuz'un imza ve yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına karar verildiği anlatıldı.

"Özgürlüğünden mahrum bırakıldı"

Hakimlikteki işlemlerinin ardından Çağlayan Meydanı'nda basın mensuplarına açıklama yapan Pehlivan, Suat Toktaş'ın Türkiye'de çok sayıda gazeteci yetiştirdiğini söyleyerek hukuksuz şekilde özgürlüğünden mahrum bırakıldığını kaydetti.

Hukuk ve gazetecilik mücadelelerine devam edeceklerini söyleyen Pehlivan, "Bütün izleyicilerimizden artık bugünden sonra daha fazla Halk TV'ye sahip çıkmasını istiyoruz." dedi.

"Halk TV hep halkın yanında oldu"

Kürşad Oğuz da burada yaptığı açıklamada, Suat Toktaş'ın yanında olduklarını söyleyerek şu açıklamalarda bulundu:

"Halk TV hep halkın yanında oldu. Suat da biz de halkın bundan sonra Suat Toktaş'ın ve Halk TV'nin yanında olmasını daha fazla bekliyoruz. Siyasetçiler geldi, halk geldi, Halk TV'nin kapısında tepkilerini ortaya koydu. Bunlar çok önemliydi direnmenin gücünü ortaya koydular. Belki de biz o sayede dışarıdayız şu anda ama Suat'ı da alacağız."

Ne olmuştu?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'Turbun büyüğü' başlıklı basın toplantısında açıkladığı bilirkişi ile yapılan röportajın Halk TV'de izinsiz yayınlandığı gerekçesiyle Gazeteci Barış Pehlivan, Halk TV'nin Sorumlu Müdürü Serhan Asker ve yayının moderatörü Seda Selek dün akşam gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan daha sonra adliyeye sevk edildi.

Selek ve Asker, Savcılığa verdikleri ifadelerinin ardından adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı.

Öte yandan Barış Pehlivan ve Serhan Asker’in alınan ifade içeriklerine göre Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ve Program Koordinatörü Kürşad Oğuz’un da atılı suçlara iştirak ettikleri gerekçesiyle Halk TV binasına gelen polisler tarafından ifadeleri alınmak üzere savcılığa götürüldü.

Seda Selek ve Serhan Asker serbest bırakıldığı açıklandı. Gazeteci Barış Pehlivan ve Program Koordinatörü Kürşad Oğuz'un ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, Suat Toktaş'ın tutuklandığı açıklandı.