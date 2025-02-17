Bilirkişi soruşturmasında hapsi istenen İmamoğlu'ndan ilk açıklama

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bilirkişi soruşturmasına ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bugün hakkında düzenlenen iddianame ile 5 kez siyaset yasağının gündeme geldiğini belirten İmamoğlu, bu durumdan Cumhurbaşkanını sorumlu tuttu.

CHP kurultayının şaibeli olduğu iddialarına cevap veren İmamoğlu, TÜSİAD'a başlatılan soruşturmaya da tepki gösterdi.

İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Milletimizi derinden üzen, yargı sistemimize büyük bir kara leke gibi işlenen zaman dilimini yaşıyoruz. Bu kadar pervasız bir dönemi ülkemiz ilk kez yaşıyor. İddianameyle şu anda beşinci siyaset yasağı süreci... 25 yılı aşan bir hapis cezasıyla yargılanan bir kişi durumundayım. Bırakın iddianameyi kaleme alınacak bir şey değil.

Beni siyasette devre dışı bırakma çabasını gösteren kişinin adı belli. Sayın Cumhurbaşkanı... Kasımpaşa mertlik demektir, burada doğup büyümüş birinin buna yakışan şekilde davranmasını diliyorum. Hakkımda 25 yıl hapis cezası istenen davaların altında Sayın Cumhurbaşkanının imzası vardır, başkasının değil, kimseyi kandıramazsınız.

İddianameler vız gelir tırıs gider

Kendisini mertçe mindere, sandığa davet ediyorum. Kasımpaşalı gibi davransın, Bizans oyunlarıyla yargı aracılığıyla ayak oyunları yapmayı bıraksın. Bu millet cesur olanı, mert olanı sever. Milletimizin geleceğine yazık ediyorsunuz. Milletin demokrasi aşkı en büyük gücüm. Hukuksuzlukla düze çıkamayız. İddianameler vız gelir tırıs gider.

CHP kurultayına şoruşturma

Basiretsiz etik olmayan, zemini tamamen çürük, hiçbir sözün hiçbir tavrını muhatap almadım almam. Pırlanta gibi tertemiz yarışmacı bir kurultay geçmiştir. Kavgalar çıkacak dedikleri ortam tamamen centilmence giden bir seçimde, yani toz değecek bir an yaşanmamış bir kurultayın 1.5 sene sonra uydurma laflarla kendine iş arayanlar boşta kalmış insanlardır.

TÜSİAD'ın açıklamaları

Ekrem İmamoğlu'na yapılan bu taciz, bu süreç o kurum ve kuruluşların içinde olan kişilere yapılsa, size, ailenize, kuruluşunuza yapılsa siz ne yapacaksınız, mutlu mu olacaksınız? Olmayacaksanız siz de ses çıkaracaksınız. O nedenle TÜSİAD konuşmuş, konuşacak. Ben TÜSİAD üyelerinin yerinde olsam konuşurum, hepsi tek tek konuşmalı."