Bilirkişi soruşturmasında Kürşat Oğuz ve Suat Toktaş da ifadeye götürüldü

Bilirkişi soruşturmasında, Barış Pehlivan, Seda Selek ve Serhan Asker'in gözaltına alınmasının ardından Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ve Program Koordinatörü Kürşad Oğuz da Halk TV binasına gelen polisler tarafından ifadeleri alınmak üzere savcılığa götürüldü.

Başsavcılıktan gelen açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Soruşturma kapsamında şüphelilerden Seda Selek ve Serhan Asker’in mevcut delil durumuna göre adli kontrol talebiyle Sulh ceza hakimliğine sevklerine karar verilmiştir.

Ayrıca şüpheliler Barış Pehlivan ve Serhan Asker’in alınan ifade içeriklerine göre Halk Tv genel yayın yönetmeni Suat Toktaş ve program koordinatörü Kürşat Oğuz’un da atılı suçlara iştirak ettikleri anlaşıldığından adı geçen şüphelilerin ifadelerin alınması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığımız hazır edilmeleri için Emniyet Müdürlüğüne talimat verilmiştir. Şüphelilerin ifadelerinin alınması akabinde diğer şüphelilerin sevk durumları belirlenecektir."

Ne olmuştu?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'Turbun büyüğü' başlıklı basın toplantısında açıkladığı bilirkişi ile yapılan röportajın Halk TV'de izinsiz yayınlandığı gerekçesiyle Gazeteci Barış Pehlivan, Halk TV'nin Sorumlu Müdürü Serhan Asker ve yayının moderatörü Seda Selek dün akşam gözaltına alınmıştı.