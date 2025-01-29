Bilirkişi soruşturmasında Seda Selek ve Serhan Asker serbest

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'Turbun büyüğü' başlıklı basın toplantısında açıkladığı bilirkişi ile yapılan röportajın Halk TV'de izinsiz yayınlandığı gerekçesiyle Gazeteci Barış Pehlivan, Halk TV'nin Sorumlu Müdürü Serhan Asker ve yayının moderatörü Seda Selek dün akşam gözaltına alınmıştı.

Gece boyu nezarette tutulan üç gazeteci sabah adliyeye sevk edilirken, savcılık Seda Selek ve Serhan Asker için adli kontrol talep etti. Selek ve Asker yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gazeteci Barış Pehlivan henüz hakim karşısına çıkmadı.

İmamoğlu'ndan gözaltılara ilişkin ilk açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Barış Pehlivan, Seda Selek ve Serhan Asker'in gözaltına alınmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, açıklamasında "Kilit taşı çekildi, kumpas düzeni ortaya çıktı. Bilirkişi deşifre edildi" dedi.

İmamoğlu, şunları söyledi:

"Bugün utanç verici basınları, gazetecilik mesleğine saldırıya sesini dahi çıkaramayan medya kuruluşlarında aynı kişiyle röportaj yayınlanıyor, benimle ilgili yalan ifadelerle dolu 5 seneleri geçti. Ama Halk TV'deki gazetecilere ceza vermenin gayreti içindeler. Kilit taşı çekildi, kumpas düzeni ortaya çıktı. Bilirkişi deşifre edildi. Büyük kaygı ve telaş içindeler. Bu telaşla baskı yapıyorlar. Bizi yıldırabileceklerini sanıyorlar. Ama yanılıyorlar demokrasi kurulana kadar onlarla mücadelem devam edecek.

Sayın Bakan tam da beklediğim gibi konuştu. Ben de şimdi ona soruyorum; sayın Bakan İstanbul'da sözün geçiyor mu geçmiyor mu? Sakın öyle 'bağımsız yargı' diye tweet atma. Buna cevap ver. Umarım bu ülkenin aklı başında yargı mensuplarının tazyikiyle bu süreç sona erer ve gazeteciler özgürlüklerine kavuşur."