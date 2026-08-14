Bill Gates nükleerde vites artırdı: Yapay zekânın elektriği için yeni ortaklık

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Yapay zekâ yarışının yarattığı dev elektrik ihtiyacı teknoloji şirketlerini nükleer enerjiye yaklaştırırken Bill Gates’in kurucusu ve yönetim kurulu başkanı olduğu TerraPower küresel büyüme planında yeni bir adım attı. ABD merkezli şirket, Güney Koreli enerji grubu SK Innovation ile küçük modüler reaktör projelerinde iş birliğini genişletecek ön anlaşmaya imza attı.

Seul’de gerçekleştirilen toplantıya Bill Gates’in yanı sıra SK Group Başkanı Chey Tae-won ve Güney Kore Sanayi Bakanı Kim Jung-kwan da katıldı. Anlaşmayla SK Innovation’ın TerraPower’ın hem ABD’de hem de diğer ülkelerde geliştireceği yeni nesil nükleer projelerde rol almasının önü açıldı.

Yapay zekânın enerji ihtiyacı nükleeri öne çıkarıyor

Yeni ortaklığın arkasındaki en güçlü gerekçelerden biri, yapay zekâ altyapısının hızla büyüyen elektrik tüketimi. Büyük veri merkezlerinin günün 24 saati kesintisiz ve yüksek miktarda elektriğe ihtiyaç duyması, teknoloji şirketlerini güneş ve rüzgârın yanında sürekli üretim yapabilen yeni enerji kaynaklarına yöneltiyor.

Küçük ve gelişmiş nükleer reaktörler bu nedenle son dönemde teknoloji şirketlerinin enerji stratejilerinde daha fazla yer almaya başladı. Geleneksel büyük nükleer santrallere kıyasla daha küçük birimlerle kurulabilmeleri ve elektrik talebine daha esnek cevap verebilmeleri, veri merkezlerinin yoğunlaştığı bölgelerde bu teknolojilere ilgiyi artırıyor.

TerraPower’ın bu alandaki en büyük müşterilerinden biri Meta oldu. İki şirket ocak ayında ABD’de sekiz adede kadar Natrium santrali geliştirilmesine yönelik anlaşma imzalarken projelerin Meta’ya toplam 2,8 gigavata kadar sürekli karbon içermeyen elektrik sağlaması, depolama sistemleri devreye girdiğinde ise toplam kapasitenin 4 gigavata kadar çıkabilmesi planlandı.

Bu ölçek, Bill Gates’in nükleer yatırımının artık tek bir deneme santrali olmaktan çıkarak seri üretim ve küresel tedarik zinciri aşamasına geçmeye hazırlandığını gösteriyor. Güney Koreli şirketlerle yapılan yeni anlaşmalar da bu büyümenin üretim ayağını güçlendirmeyi hedefliyor.

İlk Natrium santrali Wyoming’de yükseliyor

TerraPower’ın ilk Natrium santrali ABD’nin Wyoming eyaletindeki Kemmerer kentinde inşa ediliyor. ABD Nükleer Düzenleme Komisyonu mart ayında reaktör için inşaat izni verirken şirket nisan ayında santralin nükleer bölümündeki çalışmaların resmen başladığını duyurdu.

Natrium tasarımında 345 megavatlık sodyum soğutmalı hızlı reaktör bulunuyor. Sisteme entegre erimiş tuz tabanlı enerji depolama sistemi sayesinde elektrik talebinin yükseldiği saatlerde santralin çıkışı geçici olarak 500 megavata kadar artırılabiliyor.

Bu özellik yapay zekâ veri merkezleri açısından özellikle önemli görülüyor. Elektrik talebi kısa süre içinde hızla yükseldiğinde santralin reaktör gücünü sürekli değiştirmek yerine depolanan ısı enerjisinden yararlanarak daha fazla elektrik üretmesi hedefleniyor.

TerraPower ilk Natrium tesisinin inşaatının 2030’da tamamlanmasını planlıyor. Ticari işletmeye geçiş için ise 2031 hedefi öne çıkarken Wyoming’deki santral gelecekte ABD ve diğer ülkelerde kurulacak yeni Natrium tesisleri için model olacak.

Güney Kore nükleer tedarik zincirine giriyor

SK Innovation ile yapılan anlaşma tek başına ilerlemiyor. Güney Koreli Doosan Enerbility de TerraPower’dan Wyoming’deki santral için reaktör kabı, destek yapıları ve reaktör içindeki temel parçaların üretimine yönelik sipariş aldı.

Siparişin mali değeri açıklanmadı ancak anlaşma Güney Kore’nin yalnızca nükleer santral inşa eden bir ülke olmaktan çıkıp yeni nesil reaktörlerin küresel tedarik zincirinde üretici konumunu güçlendirme çabasının bir parçası olarak görülüyor.

HD Hyundai ve Hyundai Engineering & Construction da TerraPower’ın büyüme planında yer alıyor. Mayıs ayında yapılan anlaşmalarla Güney Koreli şirketlerin Natrium reaktörlerinin seri üretiminden santral inşaatına, ekipman tedarikinden proje teslimine kadar farklı aşamalarda görev almasının önü açılmıştı.

SK tarafının TerraPower ile ilişkisi ise daha eskiye dayanıyor. SK Inc. ve SK Innovation 2022 yılında TerraPower’a toplam 250 milyon dolar yatırım yaparak şirketin en büyük yatırımcılarından biri haline gelmişti.

Yeni anlaşmayla bu ortaklık yatırım ilişkisinden doğrudan proje geliştirme aşamasına taşınıyor. Tarafların hangi ülkelerde birlikte yeni reaktörler kuracağı ve SK Innovation’ın yatırımlardaki finansal payının ne olacağı ise henüz açıklanmadı.

Nükleer yarış tek santralle sınırlı kalmayacak

TerraPower’ın stratejisi Wyoming’deki ilk santrali tamamladıktan sonra aynı tasarımı çok sayıda tesiste kullanmak üzerine kurulu. Şirket ABD’nin yanı sıra İngiltere’de düzenleyici süreci başlatırken Güney Kore, Japonya ve diğer pazarlardaki ortaklarla da tedarik ve yatırım anlaşmalarını genişletiyor.

Buradaki temel hedef, ilk santrallerde yüksek olan mühendislik ve üretim maliyetlerini daha fazla reaktörün aynı tasarımla yapılması sayesinde aşağı çekmek. Güney Kore’nin büyük ölçekli ağır sanayi, gemi yapımı, nükleer ekipman ve santral inşaatındaki tecrübesi TerraPower açısından bu planın önemli parçalarından biri haline geliyor.

Yapay zekâ yatırımlarının elektrik tüketimini hızla büyütmesi ise bu yarışın ekonomik zeminini güçlendiriyor. Teknoloji şirketleri veri merkezleri için on yıllarca kesintisiz elektrik sağlayabilecek kaynak ararken yeni nesil nükleer santraller enerji sektörünün en büyük yatırım alanlarından birine dönüşebilir.

Bill Gates’in TerraPower üzerinden attığı son adım da bu nedenle yalnızca yeni bir şirket ortaklığı anlamına gelmiyor. Anlaşma, yapay zekâ yarışının çiplerden veri merkezlerine, oradan da dünyanın nükleer enerji yatırımlarına uzanan yeni bir sermaye ve enerji rekabeti yarattığını gösteriyor.