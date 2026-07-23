BİLSEM kayıtları ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

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Bilim ve Sanat Merkezlerine yerleşmeye hak kazanan öğrenciler için sıradaki aşamada kayıtlar var. Öğrenciler ve veliler tarihleri merak ederken evrakları da araştırıyor. İşte konuya dair bilgiler...

BİLSEM kayıtları ne zaman başlıyor?

BİLSEM'lerde eğitim almaya hak kazanan öğrenciler, 27 Temmuz-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında örgün eğitim kurumlarının bağlı bulunduğu il ve ilçelerin sorumluluk alanındaki bilim ve sanat merkezlerine kayıt yaptırabilecek.

Kayıt için gerekli evraklar

1. Kazandı Belgesi Çıktısı

2. Öğrencinin kayıtlı olduğu okuldan alınacak öğrenci belgesi ve okuldan öğrencinin resmi çıkış saatini gösterir belge (Okul idaresi çıkış saatini öğrenci belgesinin altına da yazabilir)

3. İkametgâh Belgesi

4. Öğrencinin nüfus cüzdan fotokopisi

5. Vesikalık fotoğraf (2 adet)

6. Kayıt Formu (BİLSEM’den verilecek)

7. Sosyal Medya Veli İzin Belgesi (BİLSEM’den verilecek)

8. Veli Muvafakat Belgesi (BİLSEM’den verilecek)

9. Taahhütname (BİLSEM’den verilecek)