BİLSEM kayıtları ne zaman yapılacak? İşte MEB'in geçtiği o tarih...

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BİLSEM sonuçlarının açıklanmasının ardından yeni süreç başlıyor. Başarılı olan öğrenciler kayıtlarını yaptırmak zorunda... Bugün sıkça gelen sorulardan biri de "BİLSEM kayıtları ne zaman yapılacak" oluyor.

BİLSEM kayıtları ne zaman başlıyor?

BİLSEM'lerde eğitim almaya hak kazanan öğrenciler, 27 Temmuz-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında örgün eğitim kurumlarının bağlı bulunduğu il ve ilçelerin sorumluluk alanındaki bilim ve sanat merkezlerine kayıt yaptırabilecek.

Sonuçlara ilişkin itirazlar ise 6-10 Temmuz 2026 tarihleri arasında veliler tarafından eitiraz.meb.gov.tr adresinde yer alan "e-İtiraz" modülü üzerinden yapılabilecek.