BİLSEM öğretmen atama sonuçları açıklandı! Sonuç sorgulama ekranı...
Milli Eğitim Bakanlığı BİLSEM öğretmen atama sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sonuç sorgulama yapmak için aşağıdaki linke tıklayınız.
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2026 Yılı Bilim ve Sanat Merkezleri öğretmen atama sonuçları açıklandı.
Milli Eğitim Bakanlığı saat 13.45'te yayımladığı duyuru ile heyecanlı bekleyişe son verdi.
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Kaynak: HABER MERKEZİ