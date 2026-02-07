BİLSEM SONUÇ TARİHİ: 2026 BİLSEM sonuçları hangi gün açıklanacak?

BİLSEM ön değerlendirme uygulamaları devam ediyor. Son sınavlar 20 Şubat'ta sona erecek. Sürecin bitmesine artık çok az bir süre var ve sonuç tarihi araması sıklaşıyor. Öğrenciler ve veliler sık sık "2026 BİLSEM sonuçları hangi gün açıklanacak" sorusuna başvuruyor.

BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Takvimine göre sonuçlar 27 Şubat'ta açıklanacak.

Ön değerlendirme süreci tamamlandıktan sonra, Bakanlık tarafından belirlenen puan barajını geçen öğrenciler bireysel değerlendirme aşamasına alınacak. Bu değerlendirmeler, öğrencilerin yetenek alanlarına göre yapılacak.

Genel zihinsel yetenek değerlendirmeleri RAM’larda, resim ve müzik alanındaki değerlendirmeler ise BİLSEM’lerde gerçekleştirilecek.