BİLSEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanıyor?

BİLSEM ön değerlendirme uygulamaları 20 Şubat'ta sona eriyor. Sınavların bitişine 10 gün kalırken gözler sonuçlarda... Adaylar her gün "BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusuna cevap arıyor.

BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Takvimine göre sonuçlar 27 Şubat'ta açıklanacak.

Ön değerlendirme süreci tamamlandıktan sonra, Bakanlık tarafından belirlenen puan barajını geçen öğrenciler bireysel değerlendirme aşamasına alınacak. Bu değerlendirmeler, öğrencilerin yetenek alanlarına göre yapılacak.

Genel zihinsel yetenek değerlendirmeleri RAM’larda, resim ve müzik alanındaki değerlendirmeler ise BİLSEM’lerde gerçekleştirilecek.