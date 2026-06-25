BİLSEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanıyor?
BİLSEM bireysel değerlendirme sürecinin tamamlanmasıyla birlikte gözler sonuç tarihine çevrildi. Aylardır devam eden aşamaları takip eden öğrenciler ve veliler, sonuçların açıklanacağı günü odaklanmış durumda... Sonuç tarihi yaklaştıkça "BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu da tırmanıyor.
BİLSEM sonuçları için heyecanlı bekleyiş... Uzun bir dönemi geride bırakan öğrenciler bir an önce sonuçlara kavuşmak istiyor. Milli Eğitim bakanlığının sitesi sık sık kontrol edilirken "BİLSEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanıyor" sorusu art arda geliyor.
BİLSEM sonuçları hangi tarihte açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığının 2026 BİLSEM sonuçları 3 Temmuz'da ilan edilecek.
6-10 Temmuz 2026 tarihleri arasında bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvuruları alınacak.
27 Temmuz-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında ise kayıt işlemleri yapılacak.