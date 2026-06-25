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BİLSEM sonuçları için heyecanlı bekleyiş... Uzun bir dönemi geride bırakan öğrenciler bir an önce sonuçlara kavuşmak istiyor. Milli Eğitim bakanlığının sitesi sık sık kontrol edilirken "BİLSEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanıyor" sorusu art arda geliyor.

BİLSEM sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığının 2026 BİLSEM sonuçları 3 Temmuz'da ilan edilecek.

6-10 Temmuz 2026 tarihleri arasında bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvuruları alınacak.

27 Temmuz-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında ise kayıt işlemleri yapılacak.