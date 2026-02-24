BİLSEM SONUÇLARI AÇIKLANID MI? BİLSEM ön değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

BİLSEM ön değerlendirme süreci 15 Aralık'ta başladı ve 20 Şubat itibarıyla sona erdi. Sürecin sona ermesinin ardından sonuçlar merak edilmeye başlandı. Bireysel değerlendirme uygulamalarına hak kazanan öğrenciler yakın zamanda ilan edilecek. Bu tarihi öğrenmeye çalışanlar şimdi sıklıkla "BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusuna cevap arıyor.

2026 BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

MEB tarafından daha önce yayımlanan takvime göre BİLSEM sonuçları 27 Şubat'ta erişime açılacak.

Ön değerlendirme süreci tamamlandıktan sonra, Bakanlık tarafından belirlenen puan barajını geçen öğrenciler bireysel değerlendirme aşamasına alınacak. Bu değerlendirmeler, öğrencilerin yetenek alanlarına göre yapılacak.

Genel zihinsel yetenek değerlendirmeleri RAM’larda, resim ve müzik alanındaki değerlendirmeler ise BİLSEM’lerde gerçekleştirilecek.