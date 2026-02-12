BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli mi?

BİLSEM 2026 sonuçları gündemin öne çıkan eğitim başlıkları arasında yer alıyor. Uygulama sürecine katılan öğrenciler için kritik aşamaya girilirken aileler de süreci yakından takip ediyor. Sonuç araması günden güne sıklaşıyor. Peki, BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Takvimine göre sonuçlar 27 Şubat'ta açıklanacak.

Ön değerlendirme süreci tamamlandıktan sonra, Bakanlık tarafından belirlenen puan barajını geçen öğrenciler bireysel değerlendirme aşamasına alınacak. Bu değerlendirmeler, öğrencilerin yetenek alanlarına göre yapılacak.

Genel zihinsel yetenek değerlendirmeleri RAM’larda, resim ve müzik alanındaki değerlendirmeler ise BİLSEM’lerde gerçekleştirilecek.