BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanıyor? MEB'in geçtiği BİLSEM sonuç tarihi...

BİLSEM sonuçları yakın zamanda açıklanacak. Sonuçların ilanı sonrası bireysel değerlendirme süreci başlayacak. Öğrenciler şimdi ilk aşamayı geçip geçmediğini öğrenmeye çalışıyor. Bu sebeple "BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanıyor" sorusu tırmanıyor.

BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanıyor?

MEB tarafından daha önce yayımlanan takvime göre BİLSEM sonuçları 27 Şubat'ta erişime açılacak.

Ön değerlendirme süreci tamamlandıktan sonra, Bakanlık tarafından belirlenen puan barajını geçen öğrenciler bireysel değerlendirme aşamasına alınacak. Bu değerlendirmeler, öğrencilerin yetenek alanlarına göre yapılacak.

Genel zihinsel yetenek değerlendirmeleri RAM’larda, resim ve müzik alanındaki değerlendirmeler ise BİLSEM’lerde gerçekleştirilecek.