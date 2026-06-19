BİLSEM sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? İşte MEB'in geçtiği tarih...

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

BİLSEM bireysel değerlendirme süreci bugün sona eriyor. Öğrenciler ile birlikte veliler de büyük bir heyecan içerisinde... Bugün konu gündem olurken art arda gelen soru "BİLSEM sonuçları ne zaman" oluyor.

BİLSEM sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığının 2026 BİLSEM sonuçları 3 Temmuz'da ilan edilecek.

6-10 Temmuz 2026 tarihleri arasında bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvuruları alınacak.

27 Temmuz-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında ise kayıt işlemleri yapılacak.