Bina kimlik belgesi uygulaması nisan ayında başlıyor

Canan SAKARYA

Meclis’te Depreme Karşı Alınabilecek Önlemleri Araştırmak üzere kurulan, çalışmalarında artık son aşamaya gelen Araştırma Komisyonu’na Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bakanlığın yaptığı çalışmalara ilişkin bir sunum yaptı. Gelecek ay başlayacak bina kimlik sistemi ile binaya 50 metre mesafede QR kodunun okutulmasıyla ada, parsel numarası, binanın oturduğu alan, kat sayısı, içinde yaşayan kişilerin nüfus bilgileri, fenni mesul, dökülen beton gibi binaya ait her türlü bilginin alınabileceğini açıkladı. Bakan Kurum, öncelikle yeni yapılardan başlayarak etaplar halinde tüm yapı stokuna kimlik belgesi verileceğini belirterek, bu sistemle birlikte yeni yapılan binalarda 5 yılda bir denetim yapılarak binalarda bir değişikliğe gidilip gidilmediğini, yapıya hasar verilip verilmediğini deprem öncesinde tespit etme imkânına sahip olacaklarını anlattı. Kurum, “Sistem gerek enkaz altında kalan vatandaşlarımızın kurtarılması gerekse deprem sonrasında yapacağımız çalışmalarda bize ışık tutacak. Binada kalan kişilerin nüfus bilgileri, projede herhangi bir değişiklik yapılmış mı yapılmamış mı bu sistemle göreceğiz” dedi.

“Doğal afet sigorta sistemi geliştirilmeli”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, önümüzdeki dönemde yapılması gerekenler hakkında da açıklamalarda bulunurken, doğal afet sigorta sistemi geliştirilerek kentsel dönüşüm uygulamalarında kullanılmasının önünün açılması gerektiğini belirtti. Kurum, “Deprem sonrasındaki afetin dışında deprem öncesinde de bir sigorta sistemini hayata geçirebiliriz” dedi.

“Sanayi tesislerinin yüzde 75’i deprem tehlikesi altında”

Nüfusun yaklaşık yüzde 70’i, büyük sanayi site ve tesislerinin yaklaşık yüzde 75’inin deprem tehlikesi altında olduğunu belirten Murat Kurum, sanayi alanlarının dönüştürülmesi kapsamında TOKİ eliyle 7 bin sanayi sitesinin yapımını tamamladıklarını ve 10 bin sanayi sitesini içeren projenin ise devam ettiğini belirtti. Bu kapsamda, Ankara, Trabzon, Uşak, Aksaray, Diyarbakır ve Kayseri’de ki eski sanayi sitelerini yeni yerlerine taşındığını, halen 26 sanayi alanında çalışmaların 10 bin bağımsız bölüm olacak şekilde devam ettiğini söyledi.

1.5 milyon konutun acil dönüşüme girmesi bekleniyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un verdiği bilgiye göre, Türkiye’de 17 milyon bina, 28,6 milyon konut bulunuyor ve bunu yaklaşık 6,7 milyonu riskli olup 1,5 milyon konutun acil dönüşüme girmesi gerekiyor. İstanbul’da 1,2 milyon bina ve 6,1 milyon konut, 1,1 milyon iş yeri bulunurken, riskli 1,5 milyon konuttan 300 bininin çok acil dönüşüm ihtiyacı bulunuyor. Kurum, başlattıkları kentsel dönüşüm seferberliği ile her yıl 300 bin konut olmak üzere acil dönüşmesi gereken 1,5 milyon konutun dönüşümünü 5 yıl içinde bitireceklerini, 81 ilde 922 ilçede riskli 1 milyon 500 bin konutun dönüşümünü tamamladıklarını ve kentsel dönüşüm kapsamında bugüne kadar 16,5 milyar lira kaynak kullandıklarını belirtti.