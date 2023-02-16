Bina yapımına “mesleki yeterlilik sigortası ile yetkin mühendislik şartı” önerisi

Türkiye'nin büyük bir deprem yaşadığını ve "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili ilk verileri analiz ettiklerini aktaran Prof. Dr. Bülent Akbaş, bu büyüklükteki bir depremin yaklaşık 2 bin 500 senede bir gerçekleşebileceğini ve daha büyük şiddette bir depremin 50 yıl içinde gerçekleşme ihtimalinin ise yüzde 2 olduğunu söyledi. Akbaş, dolayısıyla özellikle Hatay ve Kahramanmaraş bölgesindeki yapıların çoğunun bu büyüklükte bir depreme göre inşa edilmediğini ve sadece hastanelerin, önemli yapıların, kamu yapılarının, içinde tehlikeli madde ihtiva eden binaların bu tür deprem seviyelerine göre tasarlandığını dile getirdi.

“2000 yılı öncesi yapılarda mühendislik yok”

Özellikle 2000 yılı öncesi yapılan ve tehlikeli olarak görülen binaların mühendislik hizmeti almadığına işaret eden Prof. Dr. Akbaş, “Bu binaların doğru dürüst projesi yok. Belediyelerde olan projeler yerinde uygulanmamış. Yapım aşamasında projeler değiştirilmiş. İçindeki donatıları eksik. Beton kalitesi yetersiz. Bunlar bizim tabirimizle sadece kendi kendini taşıyan binalar. Dolayısıyla küçücük bir sarsıntı geldiği zaman dayanımlarını kaybederek göçüyorlar” diye konuştu. Olası İstanbul depremine karşı önlem alınması gerektiğini vurgulayan Akbaş, “Bu acil konudur. İstanbul'da bir sürü çalışmalar yapıldı. Okullarımız, köprülerimiz güçlendirildi fakat binalarla ilgili tehlike mevcut. Kısa vadede acil şekilde İstanbul'da can kaybına yol açacak depremde göçmesini beklediğimiz binalarla ilgili çalışma yapmak zorundayız” ifadelerini kullandı.

“Yetkin mühendisliği ülkemize getirmeliyiz”

Çözüm önerilerine değinen Akbaş, 2 aşamalı bir çözümün mümkün olduğunu ifade etti. Bunlardan birinin diğer bütün medeni ve ileri ülkelerde uygulandığı gibi yetkin mühendisliği ülkemize getirmek olduğunu söyleyen Akbaş, “4 senelik üniversite bitirmiş insanlarımıza hiçbir şekilde imza yetkisi vermememiz lazım. Bunlar belirli sınavlardan geçip tecrübe kazandıktan sonra imza yetkisi kazanmalılar. İkincisi de gerek mühendis gerek proje kontrolü yapan firmalar gerekse müteahhitlik hizmeti veren firmalar, mutlaka ve mutlaka mesleki yeterlilik sigortasını yaptırmak zorundalar. Sigorta işini devreye soktuğunuz anda bir sürü hata kendiliğinden kesilecektir” değerlendirmesinde bulundu.