Binalara sıfır atık belgesi verme işlemi başlıyor

17 Ekim 2019

ANKARA (DÜNYA) - Tüm Yönleriyle Atık Yönetimi Paneli'nin (TÜRKTAY) tarafından onuncu kez düzenlenen “Yeşil Ekonomi Yolunda Sıfır Atık” programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, 2019 yılı sonu hedefi olan 25 bin binada sıfır atık uygulamasına şimdiden ulaşıldığını söyledi.

Emine Erdoğan, bilim insanlarının tüm uyarılarına rağmen mevcut üretim modellerinin değiştirilmediğini, bunun da geleceği risk altına attığını vurgulayarak, “Geldiğimiz noktada, bir gelecek yokmuşçasına devam etmemiz mümkün değil. Yeşil ekonomiye, yani kaynakları azaltmadan, yarına aktarmayı garanti eden üretim biçimlerine geçmemiz hiç kimse için bir seçenek değil, zorunluluktur. Zamana karşı yarışımızda, kazanan taraf olmak istiyorsak, yeşil ekonomiye geçişi hızlandırmalıyız” dedi. Emine Erdoğan, himayesine aldığı sıfır atık projesinin de halk tarafından beğenildiğini kaydetti.

Programa katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da sıfır atık ve çevre yönetimine ilişkin girişimlerin genişleyerek devam edeceğini söyledi. Bu kapsamda yayınlanan Sıfır Atık Yönetmeliğinin çeşitli şartlar getirdiğini hatırlatan Murat Kurum, “Yönetmelik kapsamında, sıfır atık sistemine geçen bütün binalarımıza 'Sıfır Atık Belgesi' vereceğiz. Bu belgeyle binalarımızda, sıfır atık yönetim sisteminin kurulmasına, izlenmesine, atık oluşumundan geri dönüşüme kadar tüm aşamaları takip edebileceğiz. Ocak 2020 itibarıyla sistemi kuranlara belgelerini vermeye başlayacağız” dedi.

Sıfır atık sisteminin yönetimi ve envanter oluşturmak, rapor-veri üretmek için sıfır atık bilgi sistemi kurulduğunu hatırlatan Murat Kurum, “Artık bütün şehirlerimizde ne kadar atık üretiliyorsa bunu bir programla görebileceğiz. Çevremizi, çocuklarımızın bir emaneti olarak görmeli, bu emaneti sahiplerine en güzel şekilde teslim etmeliyiz” dedi.

Zorunlu depozito

Plastik kullanımının azaltılması amacıyla perakende noktalarda ücretli plastik poşet verilmesi zorunluluğunun başladığını hatırlatan Murat Kurum, diğer plastik ambalajlar için de 2021’de zorunlu depozito uygulamasının hazırlandığını hatırlattı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da konuşmasında, çevre koruma ve atık yönetiminin ekonomik bir gerçeklik haline geldiğine işaret ederek, “Artık hemen hemen tüm aktörler insani ve ahlaki duyarlılığın ötesinde, çevreye dikkat edilmediği sürece kaynakların telafisi olmayan biçimde temelden zarar gördüğü ve nihayetinde de ekonomik refahın olumsuz etkileneceği konusunda hemfikir” ifadesini kullandı.