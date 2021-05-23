Binali Yıldırım: Bize yapılabilecek en büyük hakarettir

Binali Yıldırım, Sedat Peker'in oğlu Erkan Yıldırım ile ilgili ortaya attığı iddialara, "Bizimle uyuşturucuyu yan yana getirmek bize yapılabilecek en büyük hakarettir, en büyük yanlıştır tümüyle reddediyoruz. Unutmayın ki çamur atanın önce kendi elleri kirlenir." yanıtını verdi.



Binali Yıldırım Ak Parti İstanbul İl Başkanlığına giriş yaparken bir gazetecinin "Suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in oğlunuz Erkan Yıldırım ile ilgili Venezuela'ya gittiği, uyuşturucu ticaretiyle ilgili bazı iddiaları oldu. Bir değerlendirmeniz olur mu, ne söylersiniz?" sorusu üzerine şunları söyledi:

#Canlı: AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nda basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlıyor https://t.co/pht8y0DsxJ — AA Canlı (@AACanli) May 23, 2021

"İddialar kesinlikle iftiradır, şiddetle reddediyoruz. Bizimle uyuşturucuyu yan yana getirmek tümüyle hakarettir, tümüyle reddediyoruz. Unutmayın ki çamur atanın önce kendi elleri kirlenir.

Oğlum Venezuela'ya gitmiştir. Orada bahsedildiği gibi Ocak'ta, Şubat'ta değil, geçen sene Aralık ayında gitmiştir. Ve Covid'le mücadele amacıyla ihtiyaç sahiplerine test kiti, maske gibi malzemeler götürüp dağıtmıştır.

O esnada Venezuela'da seçim olduğu için Türkiye Dostluk Grubu da oradaydı. Bazı sosyal medya paylaşımlarında resmi heyetle gittiği ifade ediliyor.

Resmi heyetle gittiği gerçek dışıdır, kendi imkanlarıyla kendisi biletini alarak, kendisi masraflarını karşılayarak o ziyareti gerçekleştirmiştir"