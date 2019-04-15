Binali Yıldırım: Bu seçim murdar oldu

15 Nisan 2019

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım bir basın toplantısı düzenleyerek 15 gündür devam eden sayım sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Bu seçim murdar oldu" diyen Yıldırım, bu sözünün kendisini de bağladığını, kim kazanırsa kazansın sonuçların çok konuşulacağını söyledi.

Yıldırım, "Oylar sandıkta iç edilmiştir, bu kadar açıktır. Bizim oylarımız karşı adaya yazılmıştır. Bu seçim başlı başına murdar olmuş bir seçimdir. Murdar etin de kavurması olmaz. İstanbul gibi memleket büyüklüğünde bir şehri yönetecek başkanın şaibeler ve sakatlanmış bir seçim sonucuyla başkan olması doğrusu pek hoş bir şey olmaz" dedi.

Yeniden sayımın yavaş ilerlemesine ilişkin eleştirilere yanıt veren Yıldırım, "Seçim gecesi sandık sayısı kadar heyet oluyor. Şimdi heyet sayısı 150'yi geçmez. Bunu düşününce yavaş ilerlemesi normal" diye konuştu.

Süreci 2014 yerel seçimleri ile kıyaslayan Yıldırım, "2014 yılında 191 itiraz yapılmış; bunun 19'u kabul edilmiş, 172'si reddedilmiş. Bu yıl 522 itiraz yapılmış; 485'i reddedilmiş, 13'ü kabul edilmiş, 24'ü kısmen kabul edilmiş. Bunların içinde tüm partiler var... 2014 seçiminde AK Parti adayının oyundan daha fazla oy aldım. Biz düşük oy falan almış değiliz. Burada karşı taraf daha çok oy aldı, o da ittifaklardan kaynaklanıyor" ifadelerini kullandı.

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