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Binali Yıldırım COVID-19'a yakalandı

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Düzce programı sonrası COVID-19'a yakalandığını açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Düzce programımız esnasında gelişen semptomlar sonucu yaptırmış olduğum Covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Durumum iyi çok şükür. Doktorlarımızın tavsiyeleriyle tedavime evde devam ederek, bu süreci atlatacağım inşallah. Dua bekler, dua ederiz."

Düzce Üniversitesinin (DÜ) bugün düzenlenen 2022-2023 Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katılan Yıldırım'a mühendislik alanında fahri doktora unvanı verilmişti.

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