Binali Yıldırım: Sivil Anayasa bir an önce yapılmalı, Erdoğan’ın adaylık yolu açılmalı

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla, Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) tarafından düzenlenen ‘Türkiye’nin Sivil Anayasa Yolculuğu Projesi’ programı İzmir’de gerçekleştirildi. Programa katılan Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, sivil anayasanın önemine dikkat çekti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir kez daha Cumhurbaşkanlığı için aday olabilmesinin yolunun açılması gerektiğini belirtti.

Zor bir süreçten geçildiğine vurgu yapan Yıldırım, global çapta yaşanan istikrarsızlıklara dikkat çekti. Yıldırım, "Dünya zor bir dönemden geçiyor. Amerika, her gün yeni gündemlerle bölgeyi etkiliyor. Gazze, Ukrayna, Kanada, Avrupa...Bunlar gelişmekte olan ülkelere zarar veriyor. Türkiye'nin etrafı istikrarsızlıkla çevrili. Böyle bir ortamda, güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ihtiyacımız var" dedi.

Türkiye'nin güçlü bir liderliğe ihtiyaç duyduğunun altını çizen Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tekrar Cumhurbaşkanlığı için aday olabilmesinin önünü açacak bir sivil anayasa değişikliğinin yapılması gerektiğini vurguladı. Yıldırım, "Seçimi kim kazanır, o vatandaşın vereceği bir karar. Ancak güçlü liderliğe ihtiyacımız var. Türk dünyası, 300 milyon nüfusa sahip ve Türkiye'nin liderliği her zaman kritik öneme sahip" dedi.

Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı: "Millet egemenliği esastır, gerisi teferruattır. Türkiye'nin geleceği için sivil anayasa bir an önce yapılmalı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tekrar aday olmasının yolu açılmalıdır."