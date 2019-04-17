Binali Yıldırım: Son söz YSK’nındır
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yıldırım, "Demokrasi ve hukuk işlemiş; körüklenen gerilimin gereksizliği görülmüştür. Son söz YSK’nındır." dedi.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, mazbatanın Ekrem İmamoğlu'na verilmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Yıldırım açıklamasında, "İstanbul seçiminde süreç işlemiş, İl Seçim Kurulu mazbatayı Sayın İmamoğlu’na vermiştir. Kararın hayır getirmesini temenni ediyorum. Demokrasi ve hukuk işlemiş; körüklenen gerilimin gereksizliği görülmüştür. Partimiz hukuki haklarını kullanmaya devam ediyor. Son söz YSK’nındır." ifadelerini kullandı.