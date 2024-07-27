Bingöl depremi sonrası Japon uzman Moriwaki bölgeyi işaret edip uyardı: 'Büyük deprem bekliyorum'

Türkiye'nin fay hatlarıyla ilgili peşi sıra uyarılar gelirken deprem uzmanlarının odağında bu kez Bingöl var. Bingöl ve çevresinde 7 ve üzeri deprem beklenirken dün 4.2 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Kuzey Anadolu Fay hattı ve Doğu Anadolu fay hatlarının kesişimi nedeniyle de gözler Erzincan, Bingöl-Karlıova ve Tunceli illerine çevrildi. Japon inşaat mühendisi Yoshinori Moriwaki, Bingöl'deki depremin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Moriwaki, Bingöl Karlıova hattını işaret ederek büyük deprem beklediğini belirtti.

Japon uzman uyardı: Deprem yaklaştı

TGRT'ye konuşan Moriwaki, bölgede geçen fay hattında meydana gelen depremlere göre hesaplandığında depremin yaklaştığının vurgusunu yaptı.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında bölgeye aktarılan strese göre vurgu yapan Moriwaki, zeminin yumuşak olmasından kaynaklı yıkımların da büyük olacağını söyledi.

Bölgenin jeolojik yapısına vurgu yapan Moriwaki, bir an önce binaların temellerinin sağlamlaştırılmasını ve tehlikeli olan yerlerin ise yıkılarak vatandaşların daha güvenli bölgelere yerleştirilmesi gerektiğini açıkladı.