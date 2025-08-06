Bingöl, yerel kalkınma hamlesiyle 12 yeni yatırıma kavuşacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Fırat Kalkınma Ajansı aracılığıyla Bingöl’de toplam 343 milyon lirayı aşan bütçeyle 12 yeni projenin hayata geçirildiğini açıkladı. Önümüzdeki dönemde Bingöl’ü kalkınmanın simge şehri haline getireceklerini kaydeden Kacır, 12 projenin toplam bütçesinin 343 milyon TL’yi aştığını söyledi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bingöl’e Fırat Kalkınma Ajansı eliyle kazandırılacak 12 yeni projenin açılışını “Toplu Açılış Töreni” ile gerçekleştirdi. Törende konuşan Bakan Kacır, “Şehrimizin sahip olduğu zenginliği, potansiyeli, nitelikli insan kaynağını, kendi kimliğine münhasır şekilde devreye alacak projelerle buluşturmak önceliğimizdir.
Nitekim bu anlayışla; Fırat Kalkınma Ajansımız eliyle, Bingöl’deki 187 projeye 928 milyon lira destek verdik. Bugün de Fırat Kalkınma Ajansımız eliyle, şehrimizin büyüme ve kalkınma yolculuğunda her biri birer kilometre taşı olan, toplam bütçesi 343 milyon lirayı aşan 12 projeyi hayata geçirmenin gurur ve heyecanını yaşıyoruz” diye konuştu.
“Bingöl, kalkınmanın simge şehri olacak”
Bingöl ilini, bölgenin parlayan yıldızı haline getirmeye devam edeceklerini vurgulayan Kacır, şunları kaydetti: “23 yıl önce 36 milyar dolar olan yıllık ürün ihracatımızı gelişmiş sanayi altyapımız, esnek üretim kabiliyetimiz ve lojistik avantajlarımızla 269 buçuk milyar dolara ulaştı.”
Bingöl’ün kalkınmanın simge şehri haline getirmek istediklerini kaydeden Kacır, “Bereketli topraklarıyla, kadim tarihiyle Bingöl’ümüz de kalkınma ve büyüme yolculuğumuzda vizyon projelerimizin merkezinde yer alıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak; yatırım ortamını güçlendiren teşvik mekanizmalarımız ile, planlı sanayi alanlarıyla, KOBİ’lerimize sağladığımız imkânları geliştiriyoruz” dedi.
Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı ile Bingöl’e değer katacak; yenilikçi arı ürünleri üretimi, süt üretimi ve işleme, et üretimi ve işleme, 5 yıldızlı otel yatırımları için destekler sunulduğunu kaydeden Kacır, bu yatırımlarda 240 milyon liraya kadar finansman desteği sağladıklarını söyledi.
Tamamlanan projelerle ilgili de açıklamalarda bulunan Mehmet Fatih Kacır, “Devreye aldığımız Bingöl Kaba Yem Üretim ve Tarım Makineleri Parkı Projesi ile, çiftçilerimizin bireysel olarak temin etmekte zorlandığı modern tarım makinelerini, ortak kullanım modeliyle hizmete sunuyoruz. Bu sayede, SÜTAŞ’ın entegre yatırımı sonrasında artan talebi karşılayarak yem bitkisi üretiminde verimliliği artırdık; hayvansal üretimde girdi maliyetlerini düşürdük ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini güçlendirdik. Projeyle, 2023- 2024 yıllarında 8.000 dönümlük alanda silajlık mısır eken Bingöllü çiftçimiz 76 milyon lira ilave ekonomik katkı elde etti” diye konuştu.
KOBİ’lere 969 milyon TL destek
Kacır ayrıca, Bingöl’de KOBİ’lere KOSGEB eliyle son 23 yılda 969 milyon lira destek verildiğini açıkladı. Kacır, “Yatırım teşvik sistemimizle şehrimizde gerçekleşecek 54 milyar lira yatırımın ve 14 binden fazla istihdamın önünü açtık” dedi.
“Önümüzdeki dönemde de Bingöl’ü kalkındıracak eser ve hizmetleri süratle devreye almaya devam edeceğiz” diyen Kacır, “Proje bazlı teşviklerimiz ile hayata geçen 15 binden fazla büyükbaş hayvan kapasiteli SÜTAŞ Bingöl Entegre Tesislerini ziyaret ettik. Bugüne kadar yaklaşık 202 milyon dolarlık yatırımın gerçekleştirildiği bu dev tesis, hâlihazırda 900’den fazla Bingöllü kardeşimize doğrudan istihdam sağlıyor.
SÜTAŞ’ın bu yatırımı; şehrimizin tarım ve hayvancılık potansiyelini ekonomiye kazandıran, entegre yapısıyla örnek teşkil eden, vizyoner bir bölgesel kalkınma projesidir. Bu ölçekte ve nitelikte bir yatırım; bölgemizde tesis edilen huzur ve güven ortamının, ülkemizdeki ekonomik öngörülebilirliğin ve yatırım dostu iklimin en somut göstergelerindendir. Sütaş Bingöl’e tedariklere lojistik hizmeti sunanlara, bakım onarım hizmeti sunanlara, çalışanlarına 1,9 milyar liradan fazla bir yıl içinde ödeme yapmış olacak” ifadelerini kullandı.