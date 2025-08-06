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Bingöl, yerel kalkınma hamlesiyle 12 yeni yatırıma kavuşacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Fırat Kalkınma Ajansı aracılığıyla Bingöl’de toplam 343 milyon lirayı aşan bütçeyle 12 yeni projenin hayata geçirildiğini açıkladı. Önümüzdeki dönemde Bingöl’ü kalkınmanın simge şehri haline getireceklerini kaydeden Kacır, 12 projenin toplam bütçesinin 343 milyon TL’yi aştığını söyledi.

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Bingöl, yerel kalkınma hamlesiyle 12 yeni yatırıma kavuşacak
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bin­göl’e Fırat Kalkınma Ajan­sı eliyle kazandırılacak 12 yeni projenin açılışını “Toplu Açılış Töreni” ile gerçekleştirdi. Tören­de konuşan Bakan Kacır, “Şeh­rimizin sahip olduğu zenginliği, potansiyeli, nitelikli insan kay­nağını, kendi kimliğine münha­sır şekilde devreye alacak proje­lerle buluşturmak önceliğimiz­dir.

Nitekim bu anlayışla; Fırat Kalkınma Ajansımız eliyle, Bin­göl’deki 187 projeye 928 milyon lira destek verdik. Bugün de Fırat Kalkınma Ajansımız eliyle, şeh­rimizin büyüme ve kalkınma yol­culuğunda her biri birer kilomet­re taşı olan, toplam bütçesi 343 milyon lirayı aşan 12 projeyi ha­yata geçirmenin gurur ve heye­canını yaşıyoruz” diye konuştu.

“Bingöl, kalkınmanın simge şehri olacak”

Bingöl ilini, bölgenin parlayan yıldızı haline getirmeye devam edeceklerini vurgulayan Kacır, şunları kaydetti: “23 yıl önce 36 milyar dolar olan yıllık ürün ih­racatımızı gelişmiş sanayi altya­pımız, esnek üretim kabiliyeti­miz ve lojistik avantajlarımızla 269 buçuk milyar dolara ulaştı.”

Bingöl’ün kalkınmanın simge şehri haline getirmek istedikle­rini kaydeden Kacır, “Bereket­li topraklarıyla, kadim tarihiy­le Bingöl’ümüz de kalkınma ve büyüme yolculuğumuzda viz­yon projelerimizin merkezin­de yer alıyor. Sanayi ve Tekno­loji Bakanlığı olarak; yatırım ortamını güçlendiren teşvik me­kanizmalarımız ile, planlı sanayi alanlarıyla, KOBİ’lerimize sağ­ladığımız imkânları geliştiriyo­ruz” dedi.

Yerel Kalkınma Hamlesi Teş­vik Programı ile Bingöl’e değer katacak; yenilikçi arı ürünleri üretimi, süt üretimi ve işleme, et üretimi ve işleme, 5 yıldızlı otel yatırımları için destekler sunul­duğunu kaydeden Kacır, bu yatı­rımlarda 240 milyon liraya kadar finansman desteği sağladıkları­nı söyledi.

Tamamlanan projelerle ilgili de açıklamalarda bulunan Meh­met Fatih Kacır, “Devreye aldı­ğımız Bingöl Kaba Yem Üretim ve Tarım Makineleri Parkı Pro­jesi ile, çiftçilerimizin bireysel olarak temin etmekte zorlandığı modern tarım makinelerini, or­tak kullanım modeliyle hizmete sunuyoruz. Bu sayede, SÜTAŞ’ın entegre yatırımı sonrasında ar­tan talebi karşılayarak yem bit­kisi üretiminde verimliliği ar­tırdık; hayvansal üretimde girdi maliyetlerini düşürdük ve tarım­sal üretimin sürdürülebilirliği­ni güçlendirdik. Projeyle, 2023- 2024 yıllarında 8.000 dönümlük alanda silajlık mısır eken Bin­göllü çiftçimiz 76 milyon lira ila­ve ekonomik katkı elde etti” diye konuştu.

KOBİ’lere 969 milyon TL destek

Kacır ayrıca, Bingöl’de KO­Bİ’lere KOSGEB eliyle son 23 yıl­da 969 milyon lira destek veril­diğini açıkladı. Kacır, “Yatırım teşvik sistemimizle şehrimizde gerçekleşecek 54 milyar lira yatı­rımın ve 14 binden fazla istihda­mın önünü açtık” dedi.

“Önümüzdeki dönemde de Bin­göl’ü kalkındıracak eser ve hiz­metleri süratle devreye alma­ya devam edeceğiz” diyen Kacır, “Proje bazlı teşviklerimiz ile ha­yata geçen 15 binden fazla bü­yükbaş hayvan kapasiteli SÜTAŞ Bingöl Entegre Tesislerini ziya­ret ettik. Bugüne kadar yaklaşık 202 milyon dolarlık yatırımın gerçekleştirildiği bu dev tesis, hâ­lihazırda 900’den fazla Bingöllü kardeşimize doğrudan istihdam sağlıyor.

SÜTAŞ’ın bu yatırımı; şehrimizin tarım ve hayvancı­lık potansiyelini ekonomiye ka­zandıran, entegre yapısıyla örnek teşkil eden, vizyoner bir bölgesel kalkınma projesidir. Bu ölçekte ve nitelikte bir yatırım; bölgemiz­de tesis edilen huzur ve güven or­tamının, ülkemizdeki ekonomik öngörülebilirliğin ve yatırım dos­tu iklimin en somut göstergele­rindendir. Sütaş Bingöl’e tedarik­lere lojistik hizmeti sunanlara, bakım onarım hizmeti sunanlara, çalışanlarına 1,9 milyar liradan fazla bir yıl içinde ödeme yapmış olacak” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL