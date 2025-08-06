Bingöl, yerel kalkınma hamlesiyle 12 yeni yatırıma kavuşacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bin­göl’e Fırat Kalkınma Ajan­sı eliyle kazandırılacak 12 yeni projenin açılışını “Toplu Açılış Töreni” ile gerçekleştirdi. Tören­de konuşan Bakan Kacır, “Şeh­rimizin sahip olduğu zenginliği, potansiyeli, nitelikli insan kay­nağını, kendi kimliğine münha­sır şekilde devreye alacak proje­lerle buluşturmak önceliğimiz­dir.

Nitekim bu anlayışla; Fırat Kalkınma Ajansımız eliyle, Bin­göl’deki 187 projeye 928 milyon lira destek verdik. Bugün de Fırat Kalkınma Ajansımız eliyle, şeh­rimizin büyüme ve kalkınma yol­culuğunda her biri birer kilomet­re taşı olan, toplam bütçesi 343 milyon lirayı aşan 12 projeyi ha­yata geçirmenin gurur ve heye­canını yaşıyoruz” diye konuştu.

“Bingöl, kalkınmanın simge şehri olacak”

Bingöl ilini, bölgenin parlayan yıldızı haline getirmeye devam edeceklerini vurgulayan Kacır, şunları kaydetti: “23 yıl önce 36 milyar dolar olan yıllık ürün ih­racatımızı gelişmiş sanayi altya­pımız, esnek üretim kabiliyeti­miz ve lojistik avantajlarımızla 269 buçuk milyar dolara ulaştı.”

Bingöl’ün kalkınmanın simge şehri haline getirmek istedikle­rini kaydeden Kacır, “Bereket­li topraklarıyla, kadim tarihiy­le Bingöl’ümüz de kalkınma ve büyüme yolculuğumuzda viz­yon projelerimizin merkezin­de yer alıyor. Sanayi ve Tekno­loji Bakanlığı olarak; yatırım ortamını güçlendiren teşvik me­kanizmalarımız ile, planlı sanayi alanlarıyla, KOBİ’lerimize sağ­ladığımız imkânları geliştiriyo­ruz” dedi.

Yerel Kalkınma Hamlesi Teş­vik Programı ile Bingöl’e değer katacak; yenilikçi arı ürünleri üretimi, süt üretimi ve işleme, et üretimi ve işleme, 5 yıldızlı otel yatırımları için destekler sunul­duğunu kaydeden Kacır, bu yatı­rımlarda 240 milyon liraya kadar finansman desteği sağladıkları­nı söyledi.

Tamamlanan projelerle ilgili de açıklamalarda bulunan Meh­met Fatih Kacır, “Devreye aldı­ğımız Bingöl Kaba Yem Üretim ve Tarım Makineleri Parkı Pro­jesi ile, çiftçilerimizin bireysel olarak temin etmekte zorlandığı modern tarım makinelerini, or­tak kullanım modeliyle hizmete sunuyoruz. Bu sayede, SÜTAŞ’ın entegre yatırımı sonrasında ar­tan talebi karşılayarak yem bit­kisi üretiminde verimliliği ar­tırdık; hayvansal üretimde girdi maliyetlerini düşürdük ve tarım­sal üretimin sürdürülebilirliği­ni güçlendirdik. Projeyle, 2023- 2024 yıllarında 8.000 dönümlük alanda silajlık mısır eken Bin­göllü çiftçimiz 76 milyon lira ila­ve ekonomik katkı elde etti” diye konuştu.

KOBİ’lere 969 milyon TL destek

Kacır ayrıca, Bingöl’de KO­Bİ’lere KOSGEB eliyle son 23 yıl­da 969 milyon lira destek veril­diğini açıkladı. Kacır, “Yatırım teşvik sistemimizle şehrimizde gerçekleşecek 54 milyar lira yatı­rımın ve 14 binden fazla istihda­mın önünü açtık” dedi.

“Önümüzdeki dönemde de Bin­göl’ü kalkındıracak eser ve hiz­metleri süratle devreye alma­ya devam edeceğiz” diyen Kacır, “Proje bazlı teşviklerimiz ile ha­yata geçen 15 binden fazla bü­yükbaş hayvan kapasiteli SÜTAŞ Bingöl Entegre Tesislerini ziya­ret ettik. Bugüne kadar yaklaşık 202 milyon dolarlık yatırımın gerçekleştirildiği bu dev tesis, hâ­lihazırda 900’den fazla Bingöllü kardeşimize doğrudan istihdam sağlıyor.

SÜTAŞ’ın bu yatırımı; şehrimizin tarım ve hayvancı­lık potansiyelini ekonomiye ka­zandıran, entegre yapısıyla örnek teşkil eden, vizyoner bir bölgesel kalkınma projesidir. Bu ölçekte ve nitelikte bir yatırım; bölgemiz­de tesis edilen huzur ve güven or­tamının, ülkemizdeki ekonomik öngörülebilirliğin ve yatırım dos­tu iklimin en somut göstergele­rindendir. Sütaş Bingöl’e tedarik­lere lojistik hizmeti sunanlara, bakım onarım hizmeti sunanlara, çalışanlarına 1,9 milyar liradan fazla bir yıl içinde ödeme yapmış olacak” ifadelerini kullandı.