Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 11.20'de Bingöl merkezinde 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 7,30 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı olmadığı belirtilerek, "Allah milletimizi, her türlü afet ve musibetten muhafaza etsin." ifadesine yer verildi.

Öğrenciler tatbikat yaparken deprem oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Bingöl İl Müdürlüğü ekipleri, Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde deprem tatbikatı gerçekleştirdi.

Öğrenciler, tatbikat kapsamında okuldan tahliye edildikleri sırada saat 11.20'de meydana gelen 4 büyüklüğündeki depreme yakalandı.

Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Nusrettin Uçar, tatbikat gereği okulun tahliye edildiği sıralarda gerçek depremi yaşadıklarını söyledi.

Öğrencilerden İlknur Savuş da depremde çok korktuklarını ifade ederek, "Tatbikat yaparken depreme yakalandık, o anda ne yapacağımızı bilemedik. İyi ki AFAD ekipleri geldi ve bize ne yapacağımızı gösterdi." diye konuştu.