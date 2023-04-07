Bingöl'de 4.5 büyüklüğünde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Bingöl merkez olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür uyarmıştı

Bingöl, yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'ün sürekli olarak gündemde tuttuğu ve uyardığı bölgelerin başında geliyordu.

NTV'de konuşan Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür şunları aktarmıştı:

“Türkiye sınırları içerisinde Ölüdeniz fayında artık büyük bir deprem beklemiyoruz. Adana’da bekliyoruz. Oraya da enerji transferi olabilir. Adana’da dikkatli olmak lazım. Adana veya Kıbrıs ile Bingöl Karlıova’da bizim beklediğimiz depremler olduğu zaman, Doğu Anadolu enerjinin tümünü bitirmiş olacak. Bölgedeki kentler uzun süre depreme maruz kalmayacak. İstanbul depremi de olur biterse Kuzey Anadolu fay hattında da depremler olmayacak.”